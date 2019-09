Techspeler naar het Damrak

Het Nederlandse technologiebedrijf CM.com trekt op 11 oktober naar de Amsterdamse beurs met een waardering tussen 287,5 en 337,5 miljoen euro.

'We hebben het voor elkaar gekregen om een directe partner te zijn van Apple , WhatsApp en Google . Op dit moment zijn we een van de zes spelers in de wereldwijde markt' zegt CEO Jeroen van Glabbeek van CM.com in een persbericht dat het bedrijf maandag op zijn site publiceert.

CM verzorgt voor bedrijven de klantencommunicatie via sms en berichtenapps zoals het populaire Whatsapp. Daarnaast houdt het zich bezig met de verwerking van betalingen. Een aantal bekende klanten zijn de meubelgigant Ikea en de supermarktketen Ahold Delhaize .

Voluit heet de technologiespeler Club Message. Die naam heeft hij te danken aan zijn eerste activiteiten twintig jaar geleden. Toen startte de communicatie-onderneming als sms-dienst die aan studenten liet weten wat voor feestjes er in welke discotheken plaatsvonden.

Winst

In tegenstelling tot veel andere techbedrijven maakt CM.com wél winst. Vorig jaar behaalde het een bedrijfswinst van 800.000 euro bij een omzet van 85 miljoen. In het eerste halfjaar van 2019 realiseerde de onderneming een omzet van 44 miljoen en een winst van 450.000 euro.

Het technologiebedrijf wil 100 miljoen euro ophalen door nieuwe aandelen uit te geven in een prijsvork van 15 tot 19 euro. Daarnaast kunnen bestaande aandeelhouders tot 500.000 aandelen aanbieden. De onderneming wil het geld onder meer aanwenden om te investeren in onderzoek en ontwikkeling, zodat het zijn groei kan versnellen.

Voor 2020 verwacht de communicatiespeler alvast een 'significante' omzetgroei. Voor de jaren daarna doelt het op een toename van 35 procent per jaar. CM.com heeft echter nog een lange weg te gaan voor wat betreft de winstmarge. In 2018 bedroeg die 5,9 procent. Die valt in het niest bij het langetermijndoel van meer dan 20 procent die de onderneming vooropstelt.

Risico's

Hoewel het techbedrijf al winstgevend is, zijn er nog wel wat risico's waar beleggers rekening mee moeten houden. Dat blijkt uit de prospectus die CM.com maandag op de site plaatst.

Een daarvan is een concentratierisico. De tien grootste klanten van CM vertegenwoordigen een kwart van de omzet. De grootste klant is goed voor 6 procent van de omzet. Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat geen van de klanten een vast contract heeft, waardoor ze relatief makkelijk hun afname van diensten kunnen stopzetten. Dat zou een pijnlijk gat slaan in de cashflow van het bedrijf. Voorts geeft het de klanten ook macht. Ze zouden een lagere prijs kunnen bedingen door met een overstap naar een concurrent te dreigen. Daarmee kan CM.com moeilijkheden ondervinden in het opkrikken van de marges.

Een ander risico is dat de markt waarin de dienstverlener opereert relatief nieuw is. Hierdoor is het onduidelijk of het een lang leven beschoren is.

Belgen kunnen niet inschrijven op de beursgang. Nederlanders kunnen vanaf maandag intekenen tot en met 10 oktober. De dag daarna wil het techaandeel op het Damrak noteren. Na de IPO zal het bedrijf een marktkapitalisatie tussen de 287,5 en 337,5 miljoen euro hebben.