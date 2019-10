Techspeler probeert fusie van maaltijdreuzen te kelderen

Het bod van de techinvesteerder Prosus op Just Eat is 20 procent hoger dan dat van Takeaway.

Het aandeel Just Eat gaat meer dan 21 procent hoger, nadat Prosus een hoger bod doet op de Britse maaltijdbezorger dan Takeaway . Just Eat zou normaal tegen eind dit jaar fuseren met het Nederlandse Takeaway.com.

De techinvesteerder Prosus biedt 4,9 miljard pond (5,7 miljard euro) voor Just Eat, wat neerkomt op 7,10 pond per aandeel. Dat is 20 procent meer dan het bod van conculega Takeaway. Prosus en Just Eat zijn niet tot een akkoord kunnen komen, het gaat dus om een vijandig bod.

Het techbedrijf stelt dat Just Eat zelf niet genoeg investeringskracht heeft voor de toekomst. 'Maaltijdbezorgers zullen substantiële investeringen moeten doen in de komende jaren. Die investeringen zijn groter dan waar het management van Just Eat nu rekening mee houdt. De vertraging in de groei van het aantal orders in het derde kwartaal laat zien dat het bedrijf zijn investeringen moet opvoeren om de concurrentie aan te kunnen.'

Niet alleen Tencent

Prosus is vooral bekend om zijn belang in de Chinese e-commercereus Tencent, dat meer dan 80 procent van de portefeuille beslaat. Maar het investeert ook in maaltijdbezorgers. Het is de grootste aandeelhouder van Delivery Hero en is in Latijns-Amerika actief met een meerderheidsbelang in iFood, de grootste lokale maaltijdbezorger. Het is ook de grootste aandeelhouder van Swiggy, de marktleider in het bezorgen van maaltijden in India.

Prosus is een afsplitsing van het Zuid-Afrikaanse internet- en mediaconcern Naspers. In september bracht dat de internetbelangen buiten Zuid-Afrika onder in het Amsterdamse techaandeel.