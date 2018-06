Telenet blijft op de sukkel

De telecomgroep zag sinds de publicatie van haar jaarcijfers in februari al ruim 2 miljard euro beurswaarde in rook opgaan.

Beurshuis Raymond James handhaaft vandaag in een update over de Europese telecomsector het verkoopadvies voor Telenet, maar dat lijkt niet de voornaamste reden. Het aandeel zit gewoon al heel het jaar in het sukkelstraatje .

Maar in plaats van een Valentijnscadeau kwam de topman met een koude douche : aandeelhouders kregen tot nader order geen dividend uitgekeerd. Porter verwees in zijn verklaring naar de perikelen bij Altice, de Franse sectorgenoot waar beleggers afhaakten omdat ze niet meer geloofden dat de groep zijn schuldenberg kon wegwerken. Om die reden wou Telenet geen extra schulden aangaan om een dividend uit te keren.

Dat was de voorbije maanden niet de enige ontgoocheling. De eerstekwartaalresultaten eind april toonden duidelijk aan dat Telenet ook operationeel vierkant draait. Door de scherpe concurrentie om de comakijkende klant, van prijsbrekers Orange Belgium en Scarlet (Proximus) en streamingdienst Netflix , durfde de groep voor het eerst sinds lang het (nog) niet aan de prijzen te verhogen. Dat liet sporen na in de vorm van een teleurstellende omzet en bedrijfswinst .

Porter hielp de zaken er ook niet op vooruit door vorige maand aan te geven dat de uitkering van een dividend pas rond de jaarwisseling weer op de tafel komt. Al kan een snelle overname van het kabelbedrijf Voo roet in het eten gooien. 'Als we Voo wel snel kunnen overnemen en dat vergt heel wat cash en investeringen in het netwerk, andere infrastructuur en mensen, heb ik er geen probleem mee om een tijdje geen dividend te betalen. Want dan zitten we terug op het groeipad', zei de topman.