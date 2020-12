Telenet: dividendkoning heeft het lastig

Telenet surft mee op het collectieve beursherstel na het dieptepunt in maart. Tot CEO John Porter met cijfers over het eerste kwartaal naar buiten komt (3). Die vinden beleggers in eerste lezing ok, tot ze Porters boodschap ontdekken dat de coronacrisis de omzet én winst over het boekjaar licht zal doen dalen. Ergo: 2020 is dan toch niet het jaar van het winstherstel.

Hamer en aambeeld

Na een kwakkelzomer krijgt Telenet eind september liefst 3 koopadviezen binnen (6). Citi, KBC Securities en Morgan Stanley schrijven dat Telenet ruimte heeft om de aandeelhouders te verwennen. Even later sluit Barclays zich bij de polonaise aan. De zakenbank ziet flink wat groeiopportuniteiten bij de buren. In het zuiden is dat VOO. De Waalse kabelaar heeft momenteel marges van 30 procent, maar als Porter een overname voor elkaar zou krijgen kan dat 50 procent worden. In het noorden is er VodafoneZiggo. De Nederlandse kabelaar is voor de helft in handen van Telenet-moeder Liberty. Barclays ziet mogelijkheden om via een uitkoop van partner Vodafone een Beneluxkampioen te creëren. Onder de vleugels van Liberty of die van Telenet, in beide gevallen zou volgens de analisten de kassa rinkelen.