Tencent brengt e-gaming naar New Yorkse beurs

Woensdag trekt DouYu, een streamingdienst voor e-sports uit de stal van het Chinese Tencent, naar de Amerikaanse beurs. Doel is om bijna 1 miljard dollar op te halen.

In 1982 was de marktomvang van speelhallen met hun Arcade-spellen zo'n 8 miljard dollar. Een peulschil in vergelijking met de huidige markt voor games, die zo'n 140 miljard dollar waard is.

Een steeds populairder fenomeen in de gamewereld zijn de zogenaamde e-sports. Bij e-sports spelen professionele gamers tegen elkaar in toernooien. Net als bij sportwedstrijden in het echte leven trekken ook deze digitale toernooien miljoenen kijkers van over de hele wereld. De markt voor e-sports is de afgelopen 3 jaar met 40 procent per jaar gegroeid.

Vooral in China is het uitzenden van zulke sportwedstrijden populair. Een van de belangrijkste aanbieders is DouYu, vrij vertaald 'vechtende vis'. Dat bedrijf, waarin de Chinese internetgigant Tencent een stevige vinger in de pap heeft, maakt woensdag zijn debuut op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Het hoopt daarbij maximaal 944 miljoen dollar (841 miljoen euro) op te halen.

Aan de bovenkant van de prijsvork zal DouYu 4,5 miljard dollar waard zijn, goed voor de grootste Chinese beursintroductie in de VS dit jaar.

159 miljoen kijkers

DouYu trekt per maand gemiddeld 159 miljoen fans die naar hun favoriete 'sporters' komen kijken. In 2018 verdubbelde zijn omzet naar 3,7 miljard yuan (480 miljoen euro). Deze omzet komt vooral van virtuele cadeaus die fans kopen voor hun favoriete spelers. Naast de omzet nam ook het verlies vorig jaar sterk toe. Was er in 2017 een verlies van 613 miljoen yuan, in 2018 liep dit op tot 883 miljoen. Het gamebedrijf zou de marges zien slinken doordat het veel geld betaalt om populaire gamers via een contract aan DouYu te binden.

Tencent

Al kan die concurrentie weleens minder fel worden. Het Chinese Tencent heeft na de beursgang een belang van 37 procent in DouYou, maar heeft ook een belang van 40 procent in het concurrerende platform Huya. Dit kan helpen om de biedstrijd voor stergamers af te remmen, zeker als de twee op termijn zouden fuseren. Samen zouden ze 283 miljoen maandelijkse kijkers trekken.