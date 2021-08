Tencent: flink meer winst, maar groei in gaming vertraagt

Een man speelt de populaire Tencent-game ‘Honor of Kings’ tijdens een wedstrijd op de World Artificial Intelligence Conference in Sjanghai.

Over het tweede kwartaal boekte Tencent bijna een derde meer winst. De groei van de gamingactiviteiten vertraagt echter, een trend die kan doorzetten.

De Chinese gaming- en socialemediareus Tencent Holdings realiseerde in het tweede kwartaal een nettowinst van 42,6 miljard yuan (5,6 miljard euro). Dat is 29 procent meer dan een jaar eerder en ook meer dan de 34,3 miljard yuan waarop analisten volgens Refinitiv op rekenden. De winstgroei is wel vertraagd tegenover een jaar eerder, toen de coronapandemie online gamen deed boomen.

Tencents omzet trok 20 procent hoger tot 138,3 miljard yuan (18,2 miljard euro) en dat is iets minder dan verwacht. De omzet uit games - denk aan ‘Honor of Kings’ en ‘Clash of Clans’ - nam slechts met 12 procent toe, een pak minder dan de groei met 40 procent in de maanden april-juni 2020. De omzettoename is vooral te danken aan advertenties, fintech en diensten aan bedrijven.

De goede resultaten komen er ondanks strengere maatregelen van Peking om (grote) technologiebedrijven te muilkorven. De Chinese autoriteiten willen naar eigen zeggen daarmee de vrije concurrentie verzekeren en privédata van gebruikers beschermen.

'Opium voor de geest'

De aandelen Tencent staan ook onder druk nadat in de Chinese staatsmedia op 3 augustus een artikel is verschenen waarin online games als ‘opium voor de geest’ werden omschreven en bezorgdheid werd geuit over hun impact op kinderen. Daardoor moest Tencent eerder deze week zijn plaats als grootste Aziatische bedrijf naar marktwaarde afstaan aan de Taiwanese chipfabrikant TSMC.

Tencent, dat in China marktleider is in videospellen, nam intussen – noodgedwongen - maatregelen om de gamingverslaving bij de jeugd tegen te gaan. Zo is de speeltijd voor het populaire ‘Honor of Kings’, dat in China meer dan 100 miljoen dagelijkse gebruikers telt, voor min-18-jarigen stevig ingeperkt: tijdens de vakantie tot twee uur per dag en in het schooljaar tot een uur. Is die tijd opgebruikt, dan gaat het spel op slot. Tot ontzetting van vele jongeren kondigde Tencent aan dat het die beperking gaat uitbreiden tot zijn hele gamecatalogus.