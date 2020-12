Terugkeer van buitenlands kapitaal tilt Nikkei naar hoogste peil in 30 jaar

Na een zesjarige verkoopgolf vinden buitenlandse investeerders opnieuw hun weg naar het land van de rijzende zon. Nu dollarbeleggingen voor niet-Amerikanen minder interessant zijn en de Chinese beurs afkoelt, azen Japanse aandelen op een favorietenstatus.

Voor de hoogdagen van de Japanse beurs moeten we terugkeren naar 1989. Het Westen kampte met een diepe economische malaise en de algemene verwachting was dat Japan zich dankzij zijn technologische voorsprong zou opwerpen als ultieme supermacht.

Een massale instroom van buitenlands kapitaal in combinatie met een zeer genereus geldbeleid door de Japanse centrale bank creëerde een massieve bubbel in alle hoeken van het keizerrijk: van de huizenmarkt over sushi en sake tot financiële producten. In een poging de rust terug te brengen en de inflatie onder controle te houden, verhoogde de centrale bank eind 1989 de interbancaire rentetarieven fors. Dat scherpe beleid deed de zeepbel uiteenspatten. De Japanse aandelenmarkt stortte in en duwde het land in een jarenlange groeiloze periode, door de Japanners een 'verloren decennium' genoemd.

27.568 punten De Nikkei sloot dinsdag op 27.568 punten, de hoogste slotstand sinds augustus 1990.

De jongste weken herbeleven we voor het eerst sinds de invoering van abenomics, het steunbeleid van voormalig premier Shinzu Abe, in 2012 opnieuw een zweem van de Japanmania van eind jaren 80. In een latere sprint dan zijn Amerikaanse en Chinese evenknieën rukte de Nikkei dinsdag op naar zijn hoogste peil in dertig jaar. De beurs, waarop de 225 grootste Japanse bedrijven noteren, sloot op 27.568 punten, de hoogste slotstand sinds augustus 1990. Als een symbolische toevalligheid zet ze die krachttoer neer op 29 december, dezelfde dag dat de Nikkei in 1989 zijn record aller tijden bereikte met 38.916 punten. Van dat peil blijft hij nu nog ruim 30 procent verwijderd.

'Make Japan big again'

Buitenlandse investeerders spelen een toenemende rol in de hausse. De brokerreus Nomura schat dat volgend jaar tot 3.000 miljard yen (24 miljard euro) vanuit het buitenland naar de Japanse aandelenmarkt stroomt. Daarmee kan een einde komen aan een zesjarige sell-offperiode waarin internationale beurshuizen hun blootstelling aan Japan systematisch verkleinden. 'Ook in 2020 hebben buitenlandse investeerders hun nettoposities in Japan afgebouwd, maar we zagen wel een stevige opbouw in november', zegt Dong Chen, hoofdeconoom voor Azië bij de vermogensbeheerder Pictet. 'Die hernieuwde appetijt zien we volgend jaar doorzetten.'

Buitenlandse investeerders noemen de trage economische groei van Japan, de hoge staatsschuld en de vergrijzende bevolking vaak als 'ontraders'. Maar de redenen om terug te keren lijken de bovenhand te nemen: een soepel geldbeleid, winstgroei bij bedrijven en relatief lage beurswaarderingen tegenover de hoge waarderingen in Amerikaanse technologiesector. Daarnaast telt Japan een groot aanbod van industriële aandelen, die kunnen winnen bij een economische heropleving in het postcoronatijdperk.

Voor Europese beleggers kan de Japanse beurs extra interessant zijn nu het wisselrisico op Amerikaanse investeringen groter is door de zwakte van de dollar. Ook een strengere regulering van Chinese techbedrijven door de Chinese overheid kan van Japan de nieuwe Aziatische beurslieveling maken. Bovendien is de Japanse beurs een machtige ambassadeur rijker. Warren Buffett pompte dit jaar 6 miljard dollar in vijf Japanse tradinghuizen.

Kleine maar doldwaze nieuwkomers

Dat de Japanse beurs opnieuw hip en happening is, bewijst ook het bruisende klimaat voor beursintroducties. Met minder internationale ruchtbaarheid dan op Wall Street was ook in Japan de markt springlevend. 94 nieuwkomers trapten hun beurscarrières met doorgaans duizelingwekkende winsten af. De winst op de eerste beursdag van een nieuwkomer bedroeg gemiddeld 130 procent.

Het bedrijf Headwaters sprong bij zijn Japanse beursdebuut 1.090 procent hoger.

De beste presteerder in de Japanse beursmania was Headwaters. Het bedrijf actief in kunstmatige intelligentie sprong bij zijn debuut 1.090 procent hoger. Ook de maker van beeldherkenningssoftware Neural Pocket scoorde met een vernegenvoudiging op zijn eerste dag. Het internet-of-thingsbedrijf Tasuki vervolledigt de top drie met een winst van 655 procent bij zijn debuut.

'De reden voor die gekte is dat de meeste beursnieuwkomers erg relevant zijn voor deze coronatijden en de bijhorende digitaliseringsdrang', zegt Hideyuki Suzuki, het hoofd van fondsenhuis SBI Securities, aan het persagentschap Bloomberg. 'We verwachten dat die trend zich zeker in het eerste kwartaal van 2021 doorzet.'

De totale waarde van de nieuwkomers is weliswaar klein. In totaal haalden bedrijven 3,3 miljard dollar op, waarbij geen enkele deal boven een half miljard dollar uitkwam. Dat staat in scherp contrast met de 181 miljard dollar die via beursintroducties werd opgehaald in de VS, en de 51 miljard dollar in Hongkong.

Kioxia, de aan Toshiba gelieerde chipmaker, besloot in september zijn geplande beursgang waarmee het 2,9 miljard dollar hoopte op te halen uit te stellen. Dat uitstel maakte van de paddenstoelenkweker Yukiguni Maitake, die 409 miljoen dollar ophaalde, de grootste Japanse nieuwkomer. Het nummer twee is de iconische synthesizerbouwer Roland, die twee weken geleden opnieuw naar de beurs kwam na een pauze van zes jaar.