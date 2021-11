Tesla 10 procent onderuit | Roblox schiet naar recordhoogte

Wall Street verliest terrein. Roblox schiet ruim 30 procent hoger na spetterende resultaten. Tesla staat stevig op de rem. General Electric splitst zichzelf in drie.

De Amerikaanse beurzen trekken zich even terug na de recordrally van de afgelopen weken. De Dow Jones verliest rond 18.45 uur 0,6 procent.

Bloomberg stelt dat de Nasdaq100, de index met de grootste 100 en meest verhandelde aandelen op de Nasdaq, ernstige tekenen vertoont van oververhitting.

De graadmeter, waartoe reuzen als Apple , Amazon.com en Microsoft behoren, steeg in de voorbije maand met 10 procent en zag zijn relatievesterkte-index (RSI) klimmen tot 78. Dat is een heel eind in wat de verkoopzone (boven 70) wordt genoemd.

Traders zien een signaal dat een terugval nakend is, omdat sprake was van buitensporig koopgedrag. In vier van de vijf vorige keren dat de index zo'n niveau bereikte, verloor de Nasdaq 100 vervolgens 12 procent of meer. De index verliest vandaag 0,7 procent.

Tesla

De kans dat Elon Musk, de CEO van Tesla, 10 procent van zijn aandelen in de constructeur van elektrische auto’s verkoopt, stuurde het aandeel Tesla maandag bijna 5 procent lager. In de voorbeurshandel leek Tesla licht te herstellen, maar nu krijgt het opnieuw een dreun. Het zakt met meer dan 10 procent.

Zaterdag lanceerde Musk op Twitter een opmerkelijk voorstel dat hij 10 procent van zijn belang in Tesla van de hand zou doen. Hij liet zijn 62,7 miljoen volgers op Twitter daarover stemmen. Bijna 58 procent vond het een goed idee. De mogelijke verkoop van een groot pakket Tesla-aandelen leidt tot nervositeit, zeker gezien de torenhoge waardering waartegen het aandeel noteert.

Kimbal Musk, de broer van de topman, deed een dag voor de peiling op Twitter 88.500 aandelen van de hand tegen een gemiddelde prijs van 1.229,91 dollar. Dat bracht hem 109 miljoen dollar op.

Roblox

De ster op de beurs is dinsdag het - vooral bij kinderen -razendpopulaire gamingplatform Roblox . Het aandeel schiet ruim 33 procent hoger tot een recordhoogte van 102,80 dollar. De onderneming kwam met veel beter dan verwachte resultaten.

De omzet verdubbelde tot 509,3 miljoen dollar, onder andere door de aanhoudende sterke vraag naar populaire spellen als MeepCity en Adopt Me. Beleggers waren eerst nog wat onzeker over de omzet omdat een terugval verwacht werd door de heropening van de economie. Dat daarvan geen sprake was in het derde kwartaal bleek uit het aantal uren dat gebruikers actief waren: 11,2 miljard. Dat is 28 procent meer dan een jaar eerder en ruim 15 procent meer dan in het tweede kwartaal.

Het nettoverlies liep op van 48,6 miljoen naar 74 miljoen dollar. Het aantal werknemers nam toe met 66 procent tot 1.435. 'We zijn erg blij dat in het derde kwartaal spelers van alle leeftijden en van over de hele wereld meer dan 11 miljard uren op Roblox spendeerden', zegt CEO David Baszucki.

General Electric

Het Amerikaanse concern General Electric staat voor een ingrijpende metamorfose. Het gaat zichzelf opdelen in drie stukken: GE Aviation, GE Healthcare en een derde bedrijf waarin GE Renewable Energy, GE Power en GE Digital worden gecombineerd.

Het is de bedoeling om begin 2023 eerst de gezondheidstak af te splitsen, waarbij GE een belang van 19,9 procent behoudt. Een jaar later volgt de energietak. De ‘spin-off’ zal telkens ‘tax-free’ gebeuren, zegt GE.