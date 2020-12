Tesla-Tsunami in aantocht

De toevoeging van Tesla tot de S&P500 zal tot 72,7 miljard dollar aan transacties leiden.

Volgens S&P Dow Jones zal Tesla in één keer toevoegen aan de brede graadmeter S&P500, en dus niet in verschillende schijven. Daardoor kan er op die dag - 21 december - 72,7 miljard dollar aan transacties plaatsvinden op de dag dat de elektrische automaker Tesla in de S&P500 komt. Dat zou het grootste aantal transacties ooit zijn als gevolg van een toevoeging aan de brede graadmeter. Het laatste record voor een herindeling van de index ligt op 50 miljard dollar. Dat record aan transacties is niet geheel vreemd, want Tesla is ook het grootste bedrijf dat ooit is toegevoegd aan de S&P500.

Het grote aantal transacties op de dag van de toevoeging is het gevolg van de grote markt voor trackers die de laatste jaren is ontstaan. Deze fondsen die de brede Amerikaanse graadmeter volgen moeten de S&P500 zo goed mogelijk imiteren (de tracker dient als surrogaat voor de werkelijke index), waardoor deze partijen het aandeel Tesla massaal moeten kopen op de dag van toevoeging. Maar het aantal transacties gaat niet enkel over de aankopen van het aandeel Tesla. Doordat Tesla een groot gewicht krijgt in de beursbarometer - de beurswaarde van het bedrijf is inmiddels 550 miljard dollar - moeten fondsen ook massaal niet-Tesla-aandelen in de S&P500 verkopen. Er wacht dus een vloedgolf aan transacties.

Waardering

Het nieuws dat Tesla een zitje krijgt in de prestigieuze beursgraadmeter heeft al voor een forse koerswinst gezorgd. Sinds het nieuws noteert het aandeel maar liefst 43 procent hoger. En de waarderingen van het bedrijf waren al stevig opgelopen, aangezien het aandeel over heel 2020 met bijna 600 procent is gestegen, een verzevenvoudiging.

De forse waardering is ook terug te zien in de koerswinstverhouding die nu 262 keer de verwachte winst van 2020 bedraagt. Niet vreemd dat het aandeel door analisten daarom vaak als duur bestempeld wordt. Maar toch blijven de Robinhoods - de jongste generatie beleggers die dol is op techaandelen - het aandeel gretig inkopen. Zij geloven dat Tesla de automarkt voor een belangrijk deel gaat overnemen en zijn bereid daar zeer hoge bedragen voor neer te tellen.

Analyse Tesla door Bas van der Hout

Beleggers hebben onder andere zoveel geld voor het aandeel over omdat het bedrijf er als eerste in geslaagd is om met de bouw van elektrische auto's winst te maken. Dat moeten de Europese autobouwers - die nu in allerijl hun achterstand op het bedrijf proberen in te halen - nog bewijzen.