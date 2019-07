Tesla accelereert dankzij Model 3

Het autobedrijf van Elon Musk heeft in het tweede kwartaal meer wagens afgeleverd dan verwacht. Dat bleek dinsdagavond nabeurs. Vooral middenklasser Model 3 vult de orderboekjes.

Tesla verkocht in het afgelopen kwartaal 95.200 elektrische wagens. Het klopt daarmee ruim de analistenverwachting. Succesnummer Model 3 neemt het grootste deel van de orders voor haar rekening met 77.500 exemplaren.

Ook in België krijgt Tesla steeds meer voet aan grond. Afgelopen kwartaal werden er in ons land 902 Tesla's ingeschreven, weet automobielfederatie Febiac. Nog steeds 'maar' goed voor een marktaandeel van 1 procent binnen de Belgische autoverkopen.

Beleggers belonen het puike verkooprapport en stuurden het aandeel dinsdagavond alvast 7 procent hoger in de nabeurshandel. Een bescheiden opsteker want Tesla zag in een jaar tijd bijna een derde van zijn beurswaarde verdampen.