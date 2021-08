Tesla boven 700 dollar

Wall Street wint terrein. De autobouwer Tesla staat voor het eerst in drie maanden weer boven 700 dollar. Square wint fors na een Australische miljardendeal.

De Amerikaanse beurzen veren op nu de zorgen rond de oprukkende deltavariant weer wat gaan liggen. Zo blijken de besmettingen in het VK onverwachts te zijn gedaald, wat een goede voorbode kan zijn voor het Europese continent en de VS. Duidelijk is in ieder geval dat de hogere vaccinatiegraad ertoe leidt dat minder mensen in het ziekenhuis belanden, waardoor de druk op de gezondheidszorg tot nu toe beperkt blijft.

De Dow Jones wint rond 17.00 uur 0,5 procent.

Tesla

De elektrische autobouwer Tesla klimt voor het eerst in drie maanden weer boven 700 dollar. Het aandeel wint maandag 8,6 procent tot 720 dollar. Dat ondanks een wat onhandige tweet van CEO Elon Musk, die bij sommigen de vraag opwerpt of hij nog wel topman van het bedrijf wil blijven.

'Ik wil helemaal nergens CEO van zijn', schreef Musk op Twitter. De tweet was een reactie op iemand die opperde dat 'Elon een veel betere CEO zou zijn voor Apple'. Maar inmiddels weten we dat we de tweets van Musk niet altijd even au sérieux moeten nemen en dat lijken beleggers dus ook door te hebben.

Het koersherstel komt er nadat Tesla een week geleden een recordwinst kon voorleggen van 1,02 dollar per aandeel in het tweede kwartaal. Het frappantste cijfer in het rapport was dat de autoproducent forse winst boekt op de productie van auto's. Dat lijkt de evidentie zelve, maar de kritiek van Wall Street was lang dat Tesla alleen geld verdiende op 'andere inkomsten', zoals de verkoop van surplus belastingkredieten aan minder 'ecologische' autofabrikanten.

Square

Het betaaldienstenbedrijf Square van Twitter-oprichter Jack Dorsey neemt voor 29 miljard dollar het Australische kredietkaartalternatief Afterpay over. Dorsey zet de stevig gestegen beurskoers van Square nu in als pasmunt voor de overname, helemaal in aandelen, van het Australische Afterpay. Het bod van 29 miljard dollar is het hoogste ooit op een Australisch bedrijf. Het gaat om een premie van 31 procent tegenover de slotkoers van Afterpay vrijdag op de beurs van Sydney en een veelvoud van de nog geen 10 dollar per aandeel die Afterpay begin 2020, voor de start van de pandemie, waard was.

Lees Meer Twitter-topman slaat miljardenslag in betaalsector

Afterpay, een naar eigen zeggen ethisch en duurzaam alternatief voor de klassieke kredietkaart, biedt consumenten de mogelijkheid aankopen renteloos af te lossen via vier gespreide betalingen. Ze betalen Afterpay enkel als ze een betaling missen, maar ook dan geldt een plafond. Het bedrijf haalt het leeuwendeel van zijn inkomsten van handelaars, via een commissie op de verkopen en een vast forfait.

Het leek er even op dat beleggers niet zo enthousiast waren over de deal, want in de voorbeurshandel dook het aandeel nog 5 procent lager. Maar inmiddels wint Square een stevige 10 procent. In de Australische beurshandel ging Afterpay maandagochtend bijna 19 procent hoger.