Tesla geeft gas na koersdoelverhoging

De Amerikaanse beurzen staan overwegend in het groen. Beleggers kijken onder andere naar Warren Buffett die wat opmerkelijke zetten heeft gedaan via zijn beleggingsvehikel Berkshire Hathaway . Hij verkocht belangen in Goldman Sachs , JPmorgan en Wells Fargo , waardoor die bankaandelen allemaal lager gaan. Wel kocht hij aandelen Barrick Gold en dat vliegt nu ruim 10 procent hoger. Dat laatste is opmerkelijk, want Buffett was lang kritisch over goud als belegging. Dat Buffett nu in goud stapt, lijkt erop te wijzen dat Buffett geen vertrouwen heeft in de beurs of vreest voor hogere inflatie.