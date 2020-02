Tesla geeft wéér gas

Wall Street is minder bezorgd over corona. Groupon en Blue Apron kelderen. Tesla krijgt andermaal een koersdoelverhoging.

Amerikaanse beleggers zijn minder bezorgd over het coronavirus. De Chinese nationale gezondheidscommissie meldde woensdag dat er 1.749 nieuwe besmettingen zijn, het laagste aantal sinds januari. Bij virussen is het vooral van belang dat de exponentiële groei van het aantal infecties gestopt wordt. Dat lijkt dus te gebeuren.

Daarmee groeit op de beurzen de hoop dat de door China genomen quarantainemaatregelen volstaan en dat die weldra versoepeld worden. De Volksrepubliek kondigde voorts aan dat het de economische impact van het virus wil verzachten door via de centrale bank cashinjecties te geven aan het banksysteem.

De Dow Jones wint rond 17u 0,3 procent.

Tesla

Het aandeel Tesla gaat wederom 6,5 procent hoger. Dinsdag kreeg de maker van elektrische auto's al een boost van meer dan 7 procent nadat een analist van Morgan Stanley zijn 'bull case' voor het aandeel verhoogde van 650 naar 1.200 dollar. Woensdag vuurt het beurshuis Piper Sandler het aandeel aan door zijn koersdoel te verhogen van 729 naar 928 dollar.

Analisten Alexander Potter en Winnie Dong denken dat Tesla niet alleen meer geld zal blijven verdienen met het verkopen van elektrische auto's. Ze verwachten ook dat de autobouwer gaat verdienen aan de zaken die nodig zijn om de wagens te laten rijden: het opwekken van energie en de opslag ervan. 'Het is eenvoudig om te vergeten dat Tesla zonne-energie-producten verkoopt, omdat dit segment maar goed is voor 6 procent van de verkopen. Maar het management verwacht dat deze producten in combinatie met de opslag van energie net zo belangrijk zullen worden als de automotivedivisie. Als dat klopt, dan moeten beleggers hier uiteindelijk aandacht aan besteden.'

Verder zijn de analisten positief over de mogelijke autoverkopen zelf. 'Als Tesla in China net zo'n groot marktaandeel weet te verwerven voor zijn Model 3 als in de VS, dan zal het jaarlijkse volume op termijn tot boven de 650.000 uitstijgen.' Tesla begon in januari met de levering van zijn in China gebouwde Model 3 aan Chinese klanten. Vorig jaar leverde het bedrijf wereldwijd 367.500 elektrische wagens.

Als het aandeel zijn huidige koerswinst weet te behouden, sluit het op een record.

Blue Apron

Blue Apron dondert bijna 23 procent lager. De maaltijdbezorger heeft de blues nadat hij over het vierde kwartaal een verlies per aandeel van 1,66 dollar moest opbiechten, meer dan analisten verwacht hadden.

Om het tij te keren sluit het bedrijf een vestiging in Arlington (Texas). Blue Apron wil meer toegevoegde waarde zoeken in het maaltijdboxsegment, onder meer via een contract met imitatievleesmaker Beyond Meat. Het begon onlangs met maaltijdboxen via postbezorging. Het management bekijkt daarnaast de opties voor een kapitaalverhoging of het afstoten van activa.

Bij de beursgang in 2017, was Blue Apron een van de meest beloftevolle techstart-ups in New York. Nu rest de voormalige 'unicorn' een beurswaarde van 45,6 miljoen dollar.

Groupon

Ook Groupon is woensdag in de ramsj: het aandeel krijgt een dreun van bijna 40 procent. Oorzaak: flink tegenvallende kwartaalcijfers.

De e-commercespeler behaalde in het vierde kwartaal een winst van 7 dollarcent per aandeel, terwijl analisten hadden gerekend op meer dan het dubbele: 15 dollarcent. Ook de omzet viel met 612 miljoen dollar tegen, omdat de markt dacht dat deze op 709 miljoen dollar zou uitkomen.

CEO Rich Williams geeft toe dat de resultaten niet al te best zijn. 'We hebben niet de financiële prestatie geleverd die we dachten te leveren in het vierde kwartaal en we begrijpen dat we snel maatregelen moeten nemen om Groupon weer terug op het groeipad te krijgen.'