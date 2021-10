Tesla haalt recordmarge bij dalende verkoopprijzen

De autobouwer zag de gemiddelde verkoopprijs per auto dalen. 'Maar we wisten nog sneller in de kosten te knippen.'

De winst van de elektrische autobouwer Tesla kwam in het derde kwartaal hoger uit dan verwacht. De winst per aandeel steeg met 145 procent naar 1,86 dollar terwijl de consensus rekening hield met een winst van 1,59 dollar. De omzet klom met 57 procent naar 13,76 miljard dollar, terwijl analisten 13,63 miljard dollar aan verkopen voorzagen. Het aandeel Tesla zakt nabeurs wel met zo'n 0,7 procent.

Maar dat komt vooral omdat de marktverwachtingen de afgelopen weken zijn opgelopen. Sinds het publiceren van veel beter dan verwachte leveringscijfers op 2 oktober was het aandeel met ruim 10 procent gestegen. De autoproducent weet veel beter dan andere autobouwers om te gaan met het wereldwijde chiptekort.

'Het derde kwartaal was een recordkwartaal in vele opzichten. We bereikten de hoogste winst per aandeel tot nu toe en zagen ook de operationele marge tot een recordhoogte van 14,6 procent stijgen. Daarmee is de operationele marge hoger dan onze prognose op middellange termijn', zegt het bedrijf. Tesla ging eerder op de middellange termijn uit van een marge van 11 tot 13 procent.

Onze teams zijn vindingrijk met de aanbodproblemen omgegaan op een manier die ongeëvenaard is in de autosector. Tesla

Verder is het opvallend dat het bedrijf dergelijk hoge marges wist te halen terwijl de gemiddelde verkoopprijs juist met 6 procent daalde tegenover dezelfde periode vorig jaar. 'We konden de kosten sterker reduceren dan de daling in de gemiddelde verkoopprijs', zegt Tesla.

Ondanks het chiptekort zou de fabriek in Fremont meer auto's hebben geproduceerd in de afgelopen 12 maanden dan in enig ander jaar en het bedrijf denkt dat er nog ruimte is voor verbetering. 'Daarnaast zullen we de productie bij de Gigafabriek in Sjanghai verhogen en bouwen we nieuwe capaciteit in Texas en Berlijn', laat de onderneming weten.