'Tesla in volgende fase evolutie'

Het sentiment op de Amerikaanse beurzen is gemengd. De Dow Jones verliest 0,4 procent, maar de S&P500 en de Nasdaq klimmen respectievelijk met 0,4 en 1,2 procent.

Tesla

Tesla wint ruim 5 procent, nadat analisten hun verwachtingen voor de elektrische autobouwer verhoogd hebben. Ben Kallo van Baird krikt zijn koersdoel voor het aandeel op van 488 naar 728 dollar en zegt dat het aandeel nog altijd opwaarts potentieel heeft. 'Nu het bedrijf zijn belofte heeft ingevuld om in 2020 zo'n 500.000 auto's te verkopen gaat Tesla de volgende fase van zijn evolutie in.' De analist heeft een koopadvies voor de automaker.

Ook Wedbush-analist Dan Ives blijft positief en ziet een perfecte omgeving voor techaandelen nu Joe Biden president is. Ives ziet Tesla niet enkel als autoaandeel maar ook als technologieaandeel omdat de wagens van het bedrijf uitgerust zijn met de laatste technische hoogstandjes. Ook andere analisten denken dat Bidens belofte om meer te investeren in groene en hernieuwbare energiebronnen een positief effect zal hebben op de verkoper van elektrische auto's. Ives verhoogde eerder deze maand zijn koersdoel voor Tesla van 751 naar 950 dollar. Zijn bullcase, het meest optimistische scenario, brengt zelfs een koersdoel van 1.250 dollar naar voren.

Tesla komt woensdag nabeurs met resultaten. Analisten verwachten dat het bedrijf een winst zal rapporteren van 1 miljard dollar of 1,04 dollar per aandeel met een omzet van 10,5 miljard dollar. Een jaar eerder behaalde het bedrijf nog een winst per aandeel van 0,43 dollar en een omzet van 7,4 miljard.