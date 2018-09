Tesla incasseert grootste klap sinds 2015

De Amerikaanse beurzen maakten zich niet al te veel zorgen over het Italiaanse begrotingstekort. Op Nasdaq gaat Tesla wel onderuit.

Op Nasdaq is ook de meeste animo te vinden door de historische klap van Tesla , de producent van e-auto's. Tesla maakt een uitschuiver van meer dan 10 procent, de grootste klap in meer dan drie jaar.

Beleggers zijn bevreesd dat de rechtszaak die de Amerikaanse toezichthouder SEC heeft opgestart tegen CEO Elon Musk, uiteindelijk tot het vertrek van Musk zal leiden. De SEC vindt dat Musk beleggers heeft misleid door op 7 augustus te tweeten over een mogelijke delisting van Tesla. Dit weekend had een feestweekend moeten zijn voor Tesla, met duizenden Model 3 sedans die geleverd worden aan klanten. Die leveringen zijn heel belangrijk om het derde kwartaal van Tesla te redden. Nu gaat alle aandacht naar Musk. Bovendien is Tesla nog steeds op zoek naar een duidelijke nummer twee voor het bedrijf.