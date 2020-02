'Tesla kan door 1.200 dollar breken'

Adam Jonas, de invloedrijke Morgan Stanley-analist die vorig jaar stof deed opwaaien door in een 'bear case' een waarde van 10 dollar op Tesla te plakken, laat opnieuw van zich horen. Dit keer met zijn 'bull case': in dat meest optimistische scenario kan het aandeel van de pionier in elektrische auto's naar ... 1.200 dollar stijgen. Tot nog toe lag de 'bull case' op 650 dollar.

De bull case is voor de analist het 'meest agressief optimistische scenario' waarbij Tesla 30 procent van de wereldmarkt voor elektrische auto's in handen krijgt, wat zich tegen 2030 in 4 miljoen verkochte auto's zou vertalen. Dat is ruim tien keer meer dan over 2019. Bovendien zou Tesla in dat scenario ook een belangrijk toeleverancier worden van onderdelen (aandrijfassen, batterijen, elektrische motoren) voor andere autofabrikanten.