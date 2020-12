Tesla knalt maandag in S&P500-index

De e-autobouwer Tesla maakt maandag zijn opwachting in de S&P500, de belangrijkste index van Wall Street. Tesla wordt in een klap het zesde grootste bedrijf in de beursgraadmeter. De sceptici hebben het nakijken.

Het waardevolste autobedrijf ter wereld, Tesla , zit vanaf maandag in de brede graadmeter S&P500. Dat is een behoorlijke prestatie van het bedrijf. Een van de voorwaarden om te worden toegevoegd aan de index is vier opeenvolgende kwartalen een nettowinst realiseren. Na vele verliesjaren voldoet Tesla aan die voorwaarden omdat het al vijf kwartalen een nettowinst heeft gedraaid.

'Ik heb de Tesla-boot gemist'

Tesla is met een beurswaarde van meer dan 600 miljard dollar meteen een van de grootste bedrijven in de graadmeter en is hard op weg om zich als Big Tech te kwalificeren. Ter vergelijking: Facebook (Big Tech) heeft een beurswaarde van 782 miljard dollar. Tesla krijgt dan ook meteen een weging van zo'n 1,5 procent in de graadmeter met 500 aandelen.

Door de opname in de S&P500 moeten wereldwijd trackers en fondsen die de index volgen massaal aandelen Tesla kopen. Mogelijk hebben ze dat al in de afgelopen dagen gedaan om er zeker van te zijn dat het aandeel tegen maandag in hun portefeuille zit. Maar als ze te veel op voorhand kopen, lopen de beheerders het risico op een te grote afwijking tegenover de S&P500. Aan de andere kant mogen ze ook niet te laat zijn, omdat ook dan een afwijking dreigt. Het kan goed zijn dat velen vandaag hun positie innemen. Eerder schatte de zakenbank Goldman Sachs dat de opname een koopgolf van 8 miljard dollar kan veroorzaken.

Die aankopen kunnen de koers hoger jagen. Daar hebben de beleggers al ruimschoots op geanticipeerd. Sinds het nieuws dat Tesla in de brede graadmeter wordt opgenomen, is het aandeel meer dan 60 procent gestegen.

Wonderjaar

De intrede in de invloedrijkste Wall Street-barometer is de zoveelste mijlpaal voor het bedrijf dat als eerste in staat lijkt met elektrische auto's winst te maken. Dat moeten de Europese autobouwers - die in allerijl hun achterstand op het bedrijf proberen in te halen - nog bewijzen.

De kunst van Tesla zit hem erin dat het steeds beter in staat is de kosten van zijn accu's - een belangrijk en duur onderdeel in elektrische auto's - naar beneden te halen. Op de jaarlijkse Battery Day van de onderneming liet CEO Elon Musk weten dat hij verwacht dat de kosten voor het maken van de batterijen tegen 2023 met 56 procent zijn gedaald, een mededeling die beleggers in de toeleveranciers van batterijproducenten als Umicore zorgen baart. Daardoor denkt Musk tegen dan een auto op de markt te kunnen brengen voor 25.000 dollar.

Hoge waardering

Met een koers-winstverhouding van bijna 300 (op basis van de verwachte winst in 2020) is het aandeel duur. Veel analisten waarschuwen dat de koers van Tesla te hoog is opgelopen. Maar van koers-winstverhoudingen trekt het groeiende leger jonge Robinhoodbeleggers zich weinig aan. Ze beleggen in een verhaal in plaats van gebruik te maken van ratio's zoals de koers-winstverhouding. En dus blijven ze het aandeel gretig kopen.

Tesla-analyse door Bas van der Hout