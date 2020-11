Tesla komt in S&P500

De bouwer van elektrische auto's zal zich 21 december bij de 500 grootste beursbedrijven van Amerika voegen.

Het duurste autobedrijf ter wereld, Tesla , komt eind december in de brede Amerikaanse graadmeter S&P500. Dat maakt S&P Dow Jones Indices dinsdagavond nabeurs bekend.

Een van de voorwaarden om toegevoegd te worden aan de index is dat het bedrijf in kwestie vier opeenvolgende kwartalen een nettowinst heeft gedraaid. Tesla heeft inmiddels al vijf opeenvolgende kwartalen een nettowinst neergezet, zodat het bedrijf al even klaar was om toegevoegd te worden.

Het aandeel schiet nabeurs 13 procent hoger. Dat is niet vreemd, want een toevoeging in de S&P500 betekent ook dat er een heleboel automatische aankopen van het aandeel komen. Trackers die bijvoorbeeld de S&P500 volgen zullen het aandeel moeten kopen omdat ze anders de index niet goed kunnen spiegelen. Daarmee lijkt er in ieder geval op korte termijn een koopgolf aanstaande.

Winst

Het is de zoveelste mijlpaal voor het bedrijf dat als eerste in staat lijkt te zijn om met de bouw van elektrische auto's winst te maken. Dat moeten de Europese autobouwers - die nu als de wiedeweerga hun achterstand op het bedrijf proberen in te halen - nog maar bewijzen.

De kunst van Tesla zit hem erin dat het steeds beter in staat is om de kosten van zijn accu's - een belangrijk en duur onderdeel in elektrische auto's - steeds verder naar beneden te drijven. Op de jaarlijkse Battery Day van de onderneming liet CEO Elon Musk nog weten dat hij verwacht dat de kosten voor het maken van de batterijen tegen 2023 met 56 procent zal zijn gedaald. Daardoor denkt Musk tegen dan ook een auto op de markt te kunnen brengen voor 25.000 dollar. Dat is zeer goedkoop, zeker als je rekening houdt met de besparing op brandstofkosten.

Waardering

Met een waardering van ongeveer 190 keer de verwachte winst van 2020 wordt het aandeel door analisten vaak als 'duur' bestempeld. Maar toch blijven de Robinhoods - de jongste generatie beleggers die dol is op techaandelen - het aandeel gretig inkopen. Zij geloven dat Tesla de automarkt volledig of voor een belangrijk deel gaat overnemen en zijn bereid er zeer hoge bedragen voor neer te tellen.