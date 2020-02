Tesla: koopwaardig of zeepbel?

Door de pijlsnelle koersstijging moet Tesla alleen nog het Japanse Toyota laten voorgaan in de lijst van autobouwers met de hoogste waarde op de beurs. Hoewel het aantal fans onder de analisten toeneemt, waarschuwen velen voor een oververhitting.

Na de klim met 20 procent op maandag is Tesla met een beurswaarde van omgerekend 127 miljard euro de hoogst gewaardeerde Amerikaanse autobouwer ooit. De spurt kwam er na beter dan verwachte kwartaalcijfers. De maker van elektrische wagens leverde de laatste drie maanden van vorig jaar 112.000 auto's. De kwartaalwinst lag met 2,14 dollar per aandeel fors boven de gemiddelde prognose van 1,77 dollar. Over heel 2019 leed Tesla nog wel verlies. De jaaromzet steeg met 15 procent naar 24,6 miljard dollar (22,3 miljard euro).

Tesla verbaast met de snelheid waarmee het fabrieken bouwt en nieuwe modellen lanceert. Vanaf april moet het compacte SUV-model Y bij de eerste klanten arriveren. Dat is maanden vroeger dan verwacht. Voor heel 2020 voorspelt CEO Elon Musk 'makkelijk meer dan een half miljoen wagens' te verkopen. Vorig jaar waren er dat 367.000. Hijzelf sliep in de kerstperiode in de fabriek in Fremont om de op volle toeren draaiende productie te controleren.

Ook de gigabatterijfabriek in Nevada, waar Tesla samenwerkt met Panasonic, is voor het eerst winstgevend, zei de Japanse elektronicagroep.

97 Koers-winstverhouding Tesla noteert tegen 97 keer de verwachte winst over 2020.

De waardering van Tesla is stratosferisch. Het aandeel noteert tegen 97 keer de verwachte winst over 2020 en tegen 11,4 keer zijn boekwaarde. De ondernemingswaarde, die rekening houdt met de schulden, bedraagt 79 keer de brutobedrijfswinst. Het gemiddelde voor de S&P500 ligt op 12,6. Tesla is 5 à 6 keer duurder dan het gemiddelde Amerikaanse aandeel.

Stijging overdreven

Sinds Nieuwjaar is de Tesla-koers 86 procent gestegen. De meeste analisten vinden dat overdreven. Bijna de helft van de beurshuizen die Tesla opvolgen geeft een verkoopadvies, 27 procent gaat niet verder dan de rating 'bijhouden'. Amper 24 procent raadt aan te kopen.'Tesla is ridicuul overgewaardeerd', stelt het beurshuis Bernstein. 'De winst is alleen te danken aan de verkoop van emissierechten aan traditionele autobouwers, die anders hun uitstootnormen niet halen. Het is een momentumaandeel, gedreven door beloftes en peptalk.'

'Believers' zijn er genoeg. Sommige analisten en andere waarnemers zijn ervan overtuigd dat Tesla als disruptief bedrijf niet alleen de automarkt op zijn kop zal zetten, maar ook de winnaar wordt in systemen van energieopslag dankzij zijn knowhow in batterijtechnologie. ARK Invest kleeft zelfs een koersdoel van 7.000 dollar op Tesla tegen 2024.

Ik sluit niet uit dat Musk een traditionele sectorgenoot koopt, zoals Mazda. Vijay Govindan cleantechexpert

'De markt heeft een voorliefde voor duurzame groeibedrijven, waarvan Tesla de ultieme exponent is', zegt Cleantech-expert Vijay Govindan. 'Dat geeft Tesla een competitief voordeel. Zijn charismatische CEO Elon Musk, die velen als een visionair leider zien, kan moeiteloos geld ophalen of met zijn dure aandelen overnames doen. Ik sluit niet uit dat Musk een traditionele sectorgenoot koopt, zoals Mazda. Dat zou het bedrijf verzekeren van fabrieken en ervaren werknemers.'

Vier jaar voorsprong