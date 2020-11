Tesla krijgt belangrijk koopadvies

Wall Street staat in het groen. Tesla krijgt een adviesverhoging van Morgan Stanley. Boeing mag weer met zijn 737 MAX in de lucht.

De Amerikaanse beurzen gaan hoger na wederom goed vaccinnieuws: het vaccin van Pfizer blijkt performanter dan eerder gedacht. De industriegraadmeter Dow Jones trekt rond 17u30 met 0,4 procent hoger tot 29.902 punten. Daarmee zit de index vlakbij de psychologische grens van 30.000 punten.

Tesla

Analyse Tesla door Bas van der Hout

Analist Adam Jones van Morgan Stanley verhoogt zijn advies voor de elektrische autofabrikant Tesla van 'houden' naar 'kopen' voor het eerst in meer dan drie jaar. Zijn koersdoel gaat maar liefst 50 procent hoger tot 540 dollar, wat nog 22 procent opwaarts potentieel geeft voor het aandeel.

Om de potentiële toekomstige winsten beter in te schatten zegt Jonas nu ook de software-gerelateerde diensten meerekent bij zijn voorspellingen. Doordat het aantal Tesla's in de wereld volgend jaar richting de 2,1 miljoen gaat denkt hij dat 'een meer diepgaand begrip van de toekomstige omzetstromen die elke auto oplevert' nu nodig is voor prognoses.

De U-turn die de analist maakt volgt op het nieuws dat de elektrische automaker vanaf 21 december in de S&P500 wordt opgenomen.

De vele trackers (beursgenoteerde beleggingsfondsen) die S&P500 schaduwen zullen het aandeel moeten kopen omdat ze anders de index niet goed meer zouden weerspiegelen. Om een idee te geven: alleen al in de SPDR (beursticker: SPY), de tracker waarmee je in één muisklik de S&P50-korf kunt kopen, hebben beleggers al 320 miljard dollar gestopt. Het lijdt dus weinig twijfel dat de entree voor miljarden dollars 'technische' kooporders in beweging zet.

Naar verwachting wordt Tesla een van de tien grootste bedrijven in de S&P500, met een gewicht boven 1 procent, ergens tussen het gewicht van Johnson & Johnson en Procter & Gamble. Tesla is de grootste nieuwkomer ooit in de geschiedenis van de S&P500-index.

Het aandeel gaat bijna 4 procent hoger.

Boeing

De Amerikaanse luchtvaartdienst FAA heeft het vliegverbod voor de Boeing 737 MAX opgeheven. Na grondige software-aanpassingen en mits aangepaste training van de piloten mag het toestel weer het luchtruim kiezen.

De 737 MAX, het best verkopende toestel van Boeing , stond 20 maanden wereldwijd aan de grond na twee fatale crashes kort na het opstijgen. De piloten slaagden er telkens niet in de computergestuurde opstijgprocedure onder controle te krijgen.

Het aandeel Boeing veert tot 6 procent op in de voorbeurshandel. Nochtans zijn de problemen voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer nog lang niet van de baan. Er is heel veel imagoschade, bestellingen werden geannuleerd, productieritmes dienden aangepast en er lopen ook rechtszaken tegen Boeing. De problemen zijn nog veel erger geworden door de ongeziene crisis in de luchtvaart die de coronapandemie heeft veroorzaakt.

De terugkeer van de MAX zal geleidelijk gebeuren. Luchtvaartmaatschappijen moeten de toestellen, die maandenlang stilstonden, grondig checken, de volledige door de FAA opgelegde aanpassingen doen en hun piloten trainen. En de vliegtuigen ook weer een plaatsje geven in hun – nog steeds sterk uitgedunde – vluchtschema’s.

Het aandeel gaat 2 procent hoger.

Pfizer

Nóg meer goed vaccinnieuws. Pfizer laat weten dat zijn coronavaccin volgens de laatste onderzoeken 95 procent van de proefpersonen beschermt tegen het coronavirus. Daarmee is het vaccin van de farmagroep nu net zo effectief als die van Moderna (die maandag met gunstige onderzoeksresultaten kwam).

Daarmee is het vaccin dus nog effectiever dan eerder gedacht (eerder meldde het bedrijf een beschermingsgraad van 90 procent). Dat is zeer goed nieuws voor aandelen in de 'oude economie' die in tegenstelling tot de hippe techbedrijven wel veel last hebben van de gevolgen van de coronapandemie. Er is steeds meer licht te zien aan het einde van de tunnel.

We zien nu dat coronagevoelige aandelen weer hoger trekken. Zo wint de hotelgroep MGM Resorts bijna 6 procent en klimmen de luchtvaartmaatschappijen United Airlines en American Airlines met respectievelijk 4,9 procent en 4,8 procent. Pfizer zelf wint 1,9 procent.