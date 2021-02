Tesla krijgt opdoffer

Het aandeel Tesla dook ruim 8 procent lager nadat het de bestellingen van een versie van zijn Model Y stopzet. Ook de stijgende rente deed het aandeel geen goed.

Het aandeel Tesla heeft maandag een opdoffer gekregen op de beurs na het nieuws dat de autobouwer niet langer orders aanneemt voor zijn goedkoopste versie van zijn Model Y. Dat meldt de website Electrek dat nieuwsberichten schrijft rond elektrische auto's. Het is niet duidelijk of het gaat om een tijdelijke of permanente maatregel. Tesla zelf wilde niet reageren.

Musk eerder zei dat hij deze versie niet zouden produceren. Electrek

'De lancering vorige maand van deze versie van Model Y was opvallend omdat Tesla-CEO Elon Musk eerder zei dat ze deze versie niet zouden produceren omdat de actieradius van minder dan 400 kilometer onacceptabel was', zegt Electrek op zijn site. 'Vorige week verraste het bedrijf opnieuw door de prijs van de versie met 2.000 dollar te verlagen terwijl het nog geen maand op gelanceerd was.' En nu verbaast het bedrijf dus nog eens door geen bestellingen van de versie meer aan te nemen.

Rentestijging

Mogelijk heeft ook de sterk oplopende rente maandag effect gehad op het aandeel. Door die rentevrees gingen de technologie-aandelen fors lager. De hogere rente zorgt ervoor dat de huidige waarde van toekomstige winsten daalt. Groei-aandelen voelen dit extra hard omdat juist hun toekomstige winsten veel hoger zijn dan de huidige winsten. De techbeurs Nasdaq verloor 2,5 procent.

Dat een oplopende rente juist op het technologie-aandeel Tesla zou kunnen drukken is niet vreemd. Met een waardering van 1.000 maal de winst per aandeel, vertrouwen beleggers vooral op een forse stijging van de winst in de toekomst. Believers in het aandeel denken dat het bedrijf de automarkt zal overnemen en dat de onderneming zich in de toekomst omvormt tot een gigantisch energiebedrijf.