Tesla lijdt onder nieuwe kapitaalronde

Tesla spreekt voor de derde keer dit jaar zijn beursnotering aan om geld op te halen. Beleggers willen hun koek niet graag delen en duwen de verkoopknop in.

Tesla profiteert van zijn recordkoers door voor de derde keer in 10 maanden geld op te halen via de beurs. Het zal voor 5 miljard dollar aan nieuwe aandelen verkopen. De verkoop vindt plaats via een 'at-the-market'-programma, wat betekent dat de aandelen in de loop van de tijd tegen de geldende marktprijzen worden verkocht en zo stapsgewijs in de markt worden gebracht.

Tesla is dit jaar met ongeveer 650 procent gestegen in waarde en staat daardoor te boek als dé beurswinnaar in het huidige pandemiejaar. De nieuwe uitgifte, waardoor de koek dus over meer aandelen verdeeld zal worden, leidt tot een dip op de beurs. De elektrische autobouwer krijgt een tik van 2,7 procent naar 624,33 dollar.

20 miljard Kaspositie De kapitaalverhoging kan de kaspositie van Tesla in de buurt van 20 miljard dollar brengen.