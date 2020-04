Tesla meer waard dan 3 grootste Duitse autobouwers

De Amerikaanse beurzen staan in de min nu er wederom slechte economische cijfers binnenkomen. Naast de slechte groeicijfers uit Europa was er vandaag ook nog het nieuws dat het aantal werklozen in de VS vorige week is toegenomen met 3,8 miljoen. In enkele weken zijn er door de coronacrisis 30 miljoen werklozen bijgekomen. Het cijfer wijst nog maar eens op de ernstige schade die de coronacrisis toebrengt aan de Amerikaanse economie.