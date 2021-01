Tesla op weg naar 1.000 dollar

Ook donderdag ging Tesla al bijna 8 procent hoger nadat het een belangrijke scepticus van het aandeel had gedumpt. Analist Joseph Spak van Royal Bank of Canada (RBC) gooide de handdoek in de ring. De jarenlange Tesla-beer was een van de laatste zeer sceptische Tesla-analisten op Wall Street, alhoewel het aandeel vorig jaar met 750 procent was gestegen. Donderdag gaf hij het op. Hij gaf toe dat hij 'compleet verkeerd' zat over de koers van de e-autobouwer. Spak verdubbelde daarom zijn koersdoel voor het aandeel tot 700 dollar.