Tesla pareert chiptekort

Het aandeel gaat voorbeurs dan ook bijna 3 procent hoger, want juist de productie was een zorg bij beleggers. Die zorg was niet vreemd, want wereldwijd klagen autofabrikanten en masse over het tekort aan chips. General Motors moest in september een belangrijke vrachtwagenfabriek stilliggen, zodat de verkoop in het voorbije kwartaal met een derde zakte. Tesla-CEO Elon Musk weet dus beter om te gaan met het chiptekort dan de concurrenten.