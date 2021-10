Tesla racet voorbij Facebook

Tesla gaat maandag kort na de opening 7 procent hoger. De autoverhuurder Hertz Global Holdings voegt de komende 14 maanden 100.000 Tesla's toe aan zijn vloot, meldt het persagentschap Bloomberg. Hertz-klanten in Europa en de VS zouden vanaf begin november een Tesla kunnen huren. Om de wagens op te laden kunnen ze een beroep doen op het Tesla-netwerk, al zou Hertz ook aan eigen laadapparatuur werken.

Door het nieuws is het bedrijf van Elon Musk nu 974 miljard dollar waard, de hoogste waardering ooit en niet ver verwijderd van de magische kaap van 1.000 miljard dollar. Op basis van Bloomberg-gegevens is het vermogen van Musk gestegen naar 252 miljard dollar, met dank aan de stijging van de Tesla-koers. Hij vergroot als rijkste mens ter wereld zijn voorsprong op het nummer twee, Jeff Bezos van Amazon (193 miljard dollar). Morgan Stanley voorspelde vorige week dat Musk de eerste mens kan worden met een vermogen boven 1.000 miljard dollar. Het beurshuis is vooral optimistisch over een ander bedrijf van Musk: SpaceX, waarvan Musk de helft bezit.