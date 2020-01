Tesla schiet boven 500 dollar

Beleggers op Wall Street zijn gunstig gestemd nu de ondertekening van het handelsakkoord nabij is. Tesla stijgt naar een recordhoogte na een adviesverhoging.

De Amerikaanse beurzen staan maandag in de plus. Beleggers kijken uit naar de ondertekening van het 'eerste fase'-handelsakkoord dat de VS en China overeen zijn gekomen.

De Dow Jones wint 0,1 procent.

Tesla

Het aandeel Tesla geeft gas met meer dan 5 procent winst en stijgt daarmee voor het eerst tot boven de 500 dollar.

De koersreactie komt nadat analist Colin Rusch van Oppenheimer zijn koersdoel voor de maker van elektrische auto's flink heeft verhoogd. Rusch laat het koersdoel klimmen van 385 tot 612 dollar, bijna een verdubbeling. De analist zegt dat de productie van de groep een 'kritische schaal' heeft bereikt die een duurzame kasstroom ondersteunt. Rusch stelt daarnaast dat Tesla een gevaar is voor andere autoproducenten die het innovatietempo van de onderneming niet kunnen bijhouden.

De beurskenner vindt dat Tesla zich aan de frontlinie van technologische ontwikkeling bevindt. 'Wij denken dat de technologie van Tesla drie jaar voorloopt op de concurrentie. Dat zeggen we op basis van de voertuigen die op dit moment beschikbaar zijn. Daarnaast zien we dat een aantal belangrijke problemen bij het produceren van de voertuigen zijn opgelost en dat de vraag naar de auto's sterk is. Wij vinden dat Tesla in elke portefeuille zou moeten zitten.'

Voorts verwacht Rusch dat meer indices het aandeel zullen opnemen. 'Dat kan de prijs nog eens extra opdrijven.'

Vorige week steeg de automaker al naar een recordhoogte nadat CEO Elon Musk vorige week naar Tesla's nieuwe autofabriek in China reisde om daar de productie van de eerste nieuwe auto's in het land te vieren. De gloednieuwe fabriek, die 2 miljard dollar kostte, slaagde erin in een recordtijd van 357 dagen zijn eerste elektrische Tesla te produceren.

Lululemon

Het aandeel Lululemon gaat met 2,2 procent hoger. De Canadese maker van yogapakjes en sportkledij heeft goed verkocht tijdens de eindejaarsperiode en trekt de winst- en omzetprognoses voor het vierde kwartaal op.

Lululemon verwacht nu tussen 2,22 en 2,25 dollar winst per aandeel op een omzet van 1,37-1,38 miljard dollar.

Tot dusver stond de prognose op 2,10-2,13 dollar winst per aandeel op een omzet van 1,32-1,33 miljard dollar. Analisten rekenden tot dusver op 2,15 dollar winst per aandeel en 1,35 miljard dollar omzet.

Woodward en Hexcel

Woodward en Hexcel , twee Amerikaanse bedrijven die onderdelen leveren aan vliegtuigbouwers, gaan fuseren. Het fusiebedrijf Woodward Hexcel zal jaarlijks meer dan 5 miljard dollar omzet draaien.

Volgens de toplui van de twee bedrijven heeft hun samengaan niet zozeer te maken met de problemen met de Boeing 737 MAX, maar wel met de zoektocht naar zuinigere en schonere vliegtuigmotoren.

In het kader van de fusie tussen gelijken zullen de aandeelhouders van Hexcel per aandeel 0,625 aandeel Woodward ontvangen. Dat waardeert Hexcel op 6,4 miljard dollar of circa 76,23 dollar per aandeel (op basis van de slotkoers van Woodward vrijdag). Dat is 4,5 procent meer dan de slotkoers van Hexcel op vrijdag.