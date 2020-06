Tesla schiet boven de 1.000 dollar

Wall Street staat in de min, behalve de techindex Nasdaq. Tesla geeft flink gas na een koersdoelverhoging.

De Amerikaanse beurzen openen hoger. Wat opvalt is dat aandelen in de 'oude economie' stevig lager gaan, terwijl de techaandelen licht klimmen. Daardoor staat de Dow Jones rond 17u met 1 procent in de min, terwijl de Nasdaq nog met 0,3 procent stijgt. Daarmee tekent er zich een contrast af met vorige week, want toen waren het juist de coronagevoelige aandelen uit de oude economie die het beter deden dat hun techcollega's. Mogelijk zijn beleggers toch nog niet helemaal overtuigd van een snelle terugkeer van de economische activiteit nu de Amerikaanse specialist in besmettelijke ziekten Anthony Fauci waarschuwt dat de coronapandemie verre van voorbij is.

Verder kijken beleggers uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank (Fed) om 20u en de persconferentie van voorzitter Jerome Powell die daarna plaatsvindt. Wij zullen daar uitgebreid verslag van doen op onze beursblog.

Tesla

Tesla schiet woensdag 6,9 procent hoger tot boven de 1.000 dollar. De koersstijging komt deels voort uit het nieuws van persbureau Reuters dat de automaker de massaproductie van zijn elektrische vrachtwagen, de Tesla Semi, spoedig zou starten. Maar het bedrijf krijgt ook een koersverhoging van het beurshuis Wedbush.

Analist Daniel Ives zegt dat de groter wordende vraag vanuit China naar Tesla's Model 3 voor een 'gigantische' marktopportuniteit zorgt. Ives noemt de vraag uit China 'een straal van schijnend licht voor Tesla in een donkere wereldwijde macro-omgeving'. De automaker zou op weg zijn naar de 100.000 leveringen van het model vanuit zijn lokale fabriek. De analist behoudt weliswaar zijn 'houden'-advies maar hij verhoogt zijn koersdoel wel van 800 naar 1.000 dollar, waarbij hij de waardering voor zijn gunstige scenario optrekt van 1.350 naar 1.500 dollar.

De koers kan volgens de analist hoger geduwd worden door de toenemende vraag naar elektrische wagens vanuit China in combinatie met de versoepeling van de lockdownmaatregelen in de VS en Europa. Verder ziet Ives veel potentieel in de ontwikkeling van innovatieve batterijen. De analist kijkt dan ook uit naar Tesla's 'Battery Day' waarop CEO Elon Musk volgens Ives een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van batterijen zal presenteren.

Starbucks

In het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar heeft de Amerikaanse koffiebarketen Starbucks 3,2 miljard dollar aan omzet gemist door de coronapandemie. De periode zal afgesloten worden met verlies, meldt Starbucks in een brief.

Het bedrijf rekent voor het derde kwartaal, dat tot 28 juni loopt, op een nettoverlies van 64 tot 79 dollarcent per aandeel. Het aangepast verlies zou 55 tot 70 cent bedragen. In het vierde kwartaal zou de toestand verbeteren en wordt weer winst verwacht: tussen 11 en 36 cent per aandeel of aangepast (zonder uitzonderlijke items) tussen 15 en 40 cent.

Starbucks verwacht over het hele boekjaar dat de vergelijkbare verkoop in de VS en China – zijn twee hoofdmarkten – 10 tot 20 procent lager uitvalt. Tegen het einde van het vierde kwartaal zou er in China weer groei zijn, maar in de VS nog niet.

Het aandeel zakt 4,4 procent.

AMC

AMC Entertainment Holdings , de grootste bioscoopuitbater in de Verenigde Staten, leed in het eerste kwartaal een verlies van 2,18 miljard dollar, raakte dinsdag na het slot van Wall Street bekend. Het aangepast verlies per aandeel kwam uit op 2,22 dollar per aandeel. Dat alles op een 21,6 procent lagere omzet van 941,5 miljoen dollar.

Alle Amerikaanse cinema’s van AMC zijn sinds 17 maart dicht. Dat betekent dat het tweede kwartaal nog een pak slechter wordt. Er is echter beterschap op til: in Californië mogen bioscopen vanaf vrijdag weer de deuren openen, waarbij de zalen voor een kwart mogen bezet zijn. Tegen juli verwacht AMC dat in de hele VS mensen weer een filmpje kunnen meepikken, met social distancing.