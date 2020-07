Tesla schiet hoger tot record

De beurzen in New York gaan hoger ondanks het almaar oplopende aantal besmettingen in de VS. Afgelopen weekend schoot het aantal dagelijkse infecties in de Amerikaanse staat Florida boven 15.000 .

Tesla

Om in aanmerking te komen voor een opname in de index moet het bedrijf vier opeenvolgende kwartalen winst boeken. Dat betekent dus dat Tesla in aanmerking komt als het een winst tevoorschijn weet te toveren in zijn cijfers over het tweede kwartaal die het op 22 juli publiceert. En die kans zit er zeker in, want vorige week kon de groep al sterker dan verwachte cijfers presenteren voor de kwartaalleveringen. Tesla zou in het tweede kwartaal 90.650 auto's hebben afgeleverd. Een bijzondere prestatie gezien er in het kwartaal sprake was van zes weken lockdown voor Tesla's fabriek in Freemont (Californië). Maar ook bijzonder, omdat de autoverkopen in de VS als geheel met 34 procent daalden.