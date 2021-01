Tesla schiet onder de lat

Bij de Amerikaanse autoproducent valt de winst per aandeel lager uit dan gedacht.

Tesla kwam woensdagavond met cijfers over het vierde kwartaal. De omzet klom met 46 procent tot 10,74 miljard dollar, terwijl analisten slechts rekenden op 10,4 miljard. Maar de winst per aandeel klom van 0,41 naar 0,80 dollar, terwijl analisten een veel hogere 1,03 dollar hadden voorzien. De vrije kasstroom steeg tot een nieuw record van 1,9 miljard dollar (zie plaatje).

Schermvullende weergave

Tesla had al een voorproefje gegeven op de cijfers toen het op 2 januari bekendmaakte dat het in het vierde kwartaal 180.570 wagens had geleverd. Over het hele jaar liep de productie op tot meer dan een half miljoen wagens, 509.737 om precies te zijn, en werden er 499.550 geleverd. Dat laatste getal was erg belangrijk omdat het min of meer overeenkwam met het doel van CEO Elon Musk: 500.000 auto's leveren in 2020.

Tegenvaller

Toch valt nu de veel lager dan verwachte winst per aandeel tegen bij beleggers. Het aandeel ging in aanloop van de cijfers al 2,1 procent lager op een negatieve beursdag, maar nabeurs stuurden beleggers Tesla met bijna 5 procent lager.

Beursrally: 'Ik heb de Tesla-boot gemist'

De cijfers steken dan ook slecht af bij een belangrijke reeks successen van Tesla in de afgelopen maanden. Niet alleen wist de producent van elektrische auto's de doelen van Musk te halen wat betreft de levering, hij kreeg onlangs ook een plekje in de prestigieuze beursgraadmeter S&P500. Door dergelijke successen is het aandeel alleen al in de afgelopen zes maanden met meer dan 180 procent gestegen.

De onderneming is hyperpopulair bij beleggers omdat ze als eerste in staat lijkt met elektrische auto's winst te maken. Dat moeten de Europese autobouwers - die in allerijl hun achterstand proberen in te halen - nog bewijzen.

Tesla slaagt er steeds beter in de kosten van zijn accu's - een belangrijk en duur onderdeel in elektrische auto's - naar beneden te halen. Op de jaarlijkse Battery Day van de onderneming liet Musk weten dat hij verwacht dat de kosten voor het maken van de batterijen tegen 2023 met 56 procent zijn gedaald, een mededeling die beleggers in toeleveranciers van batterijproducenten als Umicore zorgen baart. Musk denkt tegen dan een auto op de markt te kunnen brengen voor 25.000 dollar.

Torenhoge waardering