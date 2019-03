Tesla slipt op de beurs

Beleggers kijken naar de cijfers over de Amerikaanse economie. De consumptieuitgaven zijn in de maand december met 0,5 procent gedaald. Dit was slechter dan de voorspelde 0,5 procent door economen. Daarnaast waren er Amerikaanse inflatiecijfers. De inflatie nam in december af van 1,8 naar 1,7 procent. De cijfers zetten verdere druk op de Fed om toekomstige renteverhogingen uit te stellen.