Tesla stijgt na koersdoelverhoging

Wall Street vindt geen richting. Tesla krijgt een koersdoelverhoging. Halliburton publiceert matige cijfers. American Airlines gaat weer Boeing 737 MAX-vluchten organiseren.

De Amerikaanse beurzen openden met winst nadat Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster voor het Huis van Afgevaardigden, een deadline voor vooruitgang in de besprekingen met het Witte Huis over een bijkomend stimuluspakket op dinsdag had gezet. In het weekend waren er lange discussies met minister van Financiën Steven Mnuchin. Dat gaf de beurzen aanvankelijk hoop dat er mogelijk nog voor de presidentsverkiezingen een stimuleringspakket voor de economie komt.

Maar de positieve stemming was van korte duur, want rond 16.15 uur noteert de Dow Jones alweer met een klein verlies van 0,2 procent.

Tesla

Het aandeel Tesla gaat 0,2 procent hoger nadat analist Daniel Ives van Wedbush zijn koersdoel voor het aandeel heeft verhoogd van 475 naar 500 dollar in de aanloop naar de resultaten die de autobouwer later deze week publiceert.

'Tesla's toegenomen productie-efficiëntie en het grote succes van de Gigafabriek in China zullen later deze week getoond worden', zegt Ives. 'We verwachten dat het bedrijf opnieuw een sterke winstgroei laat zien die de marktverwachting overtreft.' De markt verwacht dat Tesla woensdag nabeurs een winst per aandeel presenteert van 55 dollarcent op een omzet van 8,28 miljard dollar.

'We denken dat de vraag naar auto's van Tesla tegen het einde van het jaar zal uitkomen op 500.000', vervolgt de analist. 'Dat is een aantal dat zes maanden geleden nog een droom leek door de uitbraak van het coronavirus. Het is indrukwekkend te noemen.'

Eerder deze maand zei de autoproducent dat hij een recordaantal van 139.300 auto's heeft geleverd in het derde kwartaal. Dat was meer dan de 136.000 die de analisten hadden voorspeld. Meer dan 124.000 van die leveringen bestond uit het Model 3 en Model Y. Dat is opmerkelijk omdat veel autobouwers het juist moeilijk hebben door de uitbraak van de coronacrisis. Die crisis leidt tot onzekerheid bij de consumenten, waardoor ze de aankoop van een auto uitstellen. Blijkbaar geldt dat niet voor Tesla.

Onlangs hield Tesla zijn Battery Day, waarop het zijn langetermijnplannen uit de doeken deed. Het wil in 2023 een auto op de markt brengen voor 25.000 dollar. CEO Elon Musk voorspelde op lange termijn een halvering van de prijs voor een batterij.

Halliburton

Een opmerkelijk dag voor Halliburton . Het olieaandeel opende aanvankelijk 2 procent lager, maar herstelde na een half uur handel stevig zodat het nu op een plus van 2,7 procent staat. Het oliebedrijf publiceerde gemengde kwartaalcijfers.

Onze sterke kwartaalresultaten laten zien dat we onze strategische prioriteiten effectief uitvoeren. Jeff Miller CEO van Halliburton

Het verlies per aandeel kwam uit op 2 dollarcent vergeleken met een winst van 34 dollarcent in dezelfde periode vorig jaar. Het verlies was wel kleiner dan het rode cijfer van 8 dollarcent dat de analisten hadden voorspeld.

De omzet kelderde met 46 procent van 5,5 naar 3 miljard dollar, terwijl de markt rekende op 3,1 miljard. Vooral de afdeling die werken aan boorplatforms en oliepijpleidingen uitvoert, ging stevig onderuit. De omzet denderde er 54 procent lager. Ook de inkomsten uit olieboringen daalde meer dan 30 procent.

Het bedrijf lijkt vooral te focussen op de verbetering die heeft plaatsgevonden in verhouding tot het tweede kwartaal, toen het verlies per aandeel een stevige 1,91 dollar bedroeg. CEO Jeff Miller is tevreden met de cijfers. 'De fundamenteel andere koers die we varen heeft een positieve impact op onze prestatie. Onze sterke kwartaalresultaten tonen dat we onze strategische prioriteiten effectief uitvoeren.'

Olie- en gasbedrijven hebben het zeer moeilijk door de coronacrisis. Daardoor is het aantal vliegreizen stevig gedaald en rijden mensen minder met de auto door het vele thuiswerken. Daarnaast is de algemene economische activiteit stevig gedaald door de pandemie, wat de vraag naar olie onder druk zet. Begin dit jaar was die neerwaartse druk zo groot dat de olieprijzen even negatief waren.

ConocoPhillips

Nog meer nieuws uit de oliesector. Het hing vorige week al in de lucht, maar nu is het officieel: het Amerikaanse schalieoliebedrijf Concho Resources wordt overgenomen door zijn grotere sectorgenoot ConocoPhillips . Die legt ongeveer 9,7 miljard dollar op tafel en betaalt de factuur met nieuwe aandelen.

De aandeelhouders van Concho krijgen 1,46 aandelen Conoco per aandeel Concho dat ze bezitten. Dat is een premie van 15 procent boven op de slotkoers van Concho op 13 oktober. Daags daarop maakte de nieuwsdienst Bloomberg bekend dat de twee bedrijven met elkaar aan het onderhandelen waren.

Het gaat om de grootste deal in de schalieoliesector sinds de vraag in de lente instortte door de coronacrisis en de lockdowns. Uit de krachtenbundeling ontstaat een zwaargewicht in het Permisch Bekken in het westen van Texas en het zuidoosten van New Mexico, vergelijkbaar met Occidental Petroleum en Chevron qua olieproductie.

Concho Resources klimt 0,1 procent, ConocoPhillips zakt 0,6 procent.

American Airlines

American Airlines zegt dat het van plan is de Boeing 737 MAX weer in te zetten voor het einde van het jaar. Dat doet het op voorwaarde dat Boeing een goedkeuring krijgt van de Amerikaanse luchtvaartwaakhond FAA. Klanten kunnen vanaf 24 oktober een vlucht met de 737 MAX boeken.

'Gebaseerd op het huidige plan zullen de vluchten vanaf 29 december hernemen', zei de luchtvaartgroep tegen de beleggerswebsite TheStreet. Het model 737 MAX is al 18 maanden uit de lucht nadat twee fatale crashes met het toestel sinds maart 2019 hadden plaatsgevonden. In november zou Boeing mogelijk al toestemming krijgen van de FAA om het toestel weer te laten opstijgen. Dat kan alleen als de aanpassingen voldoende zijn om een veilige reis van de passagiers te verzekeren.

Vorige week kreeg Boeing al goed nieuws uit Europa. De Europese luchtvaartautoriteit EASA zei vrijdag dat de Boeing 737 MAX in Europa weer de lucht in mag.

Anderhalf jaar geleden werden alle toestellen van dat type aan de grond gehouden na twee crashes in Indonesië en Ethiopië. Daarbij kwamen 346 mensen om. In beide gevallen werd hetzelfde softwareprobleem als oorzaak aangewezen. Dat leidde tot de grootste crisis ooit in de geschiedenis van Boeing. Het bedrijf slikte vorig jaar - toen nog geen sprake was van een pandemie - een verlies van ruim 600 miljoen dollar.