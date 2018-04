Tesla veert op dankzij positieve vooruitzichten

Tesla voorspelde dinsdag een forse productiestijging en zei dat een kapitaalverhoging niet nodig is. De aandelen en obligaties van de autoproducent reageerden positief.

Nochtans heeft Tesla een slecht kwartaal achter de rug. De Amerikaanse producent van elektrische auto’s bouwde in de laatste week van maart slechts 2.020 auto’s van zijn ‘democratisch’ Model 3. Dat is minder dan de doelstelling van 2.500. De autoproducent leverde in het eerste kwartaal van zijn jongste model 8.180 auto’s van het model in plaats van de door analisten voorspelde 8.800.

De tegenvallende productiecijfers waren geen grote verrassing. CEO Elon Musk had maandag al in een mail aan zijn werknemers gezegd dat er eind maart slechts 2.000 auto’s van het type Model 3 waren geproduceerd.

Daarom hadden beleggers vooral aandacht voor de toelichting bij de resultaten en de boodschap over de vooruitzichten. ‘We zijn erin geslaagd de productie van Model 3 in de loop van het eerste kwartaal te verdubbelen omdat we de productieproblemen snel hebben aangepakt’, zegt Musk in een toelichting bij de kwartaalcijfers.

Optimistisch

Tesla is optimistisch voor het tweede kwartaal. Het verwacht dat de productie in de loop van het tweede kwartaal ‘snel’ zal stijgen en dat het ‘over ongeveer drie maanden’ 5.000 auto’s per week zal produceren.

Ook de boodschap over de financiering stemde beleggers positief. ‘Tesla moet dit jaar geen aandelenkapitaal ophalen of schuldpapier uitgeven, behalve via de gewone kredietlijnen’. Een kapitaalverhoging tegen de sterk gedaalde koers zou de huidige aandeelhouders sterk verwateren en de beurskoers ondermijnen.

Het aandeel Tesla opende zowat 6 procent hoger en noteerde om 18 uur op 263,36 dollar, 4,3 procent hoger dan maandag. De koers van de obligatie met vervaldag 15 augustus 2025 veerde op naar 88,2 procent van de nominale waarde, tegenover 87,2 procent maandag.

Daardoor viel het rendement van de obligatie licht terug naar 7,40 procent. Het rendement blijft wel 470 basispunten hoger dan dat van Amerikaanse staatsobligaties met dezelfde vervaldag.

Aandeel en obligatie

Zowel het aandeel als de obligatie kreeg vorige week zware klappen. Dat was vooral te wijten aan een dodelijk ongeval met Model X. De chauffeur had de automatische piloot ingeschakeld. Voorts heeft Tesla de eigenaars van elk model S dat voor april 2016 is geproduceerd gevraagd zijn voertuig te laten controleren. De totale productie van de drie modellen bedroeg in het eerste kwartaal 34.494 auto’s en het totaal aantal leveringen 29.980.

Bovendien verlaagde kredietbeoordelaar Moody’s vorige week de kredietrating van Tesla naar Caa1. Dat wil zeggen dat Moody’s de obligatie van Tesla als rommelpapier beschouwt. Bij Standard & Poor’s heeft Tesla de iets hogere rating B- en bij Fitch rating CCC+. Hoe lager de kredietrating van een obligatie, hoe meer rente een onderneming moet betalen als ze geld leent.

Model 3 is cruciaal voor de toekomst van Tesla. Musk hoopt dat dat model voor een doorbraak zorgt van de elektrische auto bij een breed publiek. Hij tweette maandag dat hij in de fabriek slaapt en noemde de autobusiness ‘de hel’.

Een andere tweet, met een aprilgrap, oogstte veel kritiek. ‘Ondanks grote inspanningen om geld op te halen - inclusief de beslisende massaverkoop van paaseieren - moeten we jammer genoeg aankondigen dat Tesla helemaal en volledig failliet is’, tweette hij op zondag 1 april. ‘Zo failliet dat je het niet kunt geloven.’