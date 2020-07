Tesla tegen 10.000 Robinhoods per uur

Millennials daytraden zich suf met Tesla op de beleggingsapp Robinhood. Het aandeel maakt de gekste capriolen.

Het aandeel Tesla maakte maandag een complete dollemansrit door: van een koerswinst van 16 procent dook de pionier in elektrische auto's bij het slot meer dan 3 procent lager. Dat ruikt naar speculatieve beleggers en die waren er ook.

Want volgens de datawebsite Robintrack.net waren er in een tijdsspanne van 4 uur liefst 40.000 accounts op Robinhood, een hyperpopulaire beleggingsapp onder daytradende jongeren, die het aandeel aan hun portefeuille toevoegden. En dus klom de beurswaarde van Tesla maandag met 10.000 Robinhoods per uur tijdelijk boven de psychologische grens van 300 miljard dollar, om daarna terug te vallen tot onder die grens. Eerder haalde Tesla met zijn torenhoge beurswaarde al Toyota rechts in.

Tesla is dus razend populair onder jongeren. Maandag waren er aan het eind van de handelsdag 457.000 gebruikers die het aandeel in de portefeuille hadden. Daarmee is Tesla het tiende meest populaire aandeel op het platform, waarmee het bedrijf zelfs Amazon voorbijstreeft.

S&P500

De koop- en verkoopgekte van maandag kan door meer verklaard worden dan tradende millennials. Zo speculeerden beleggers wellicht ook over een mogelijke opname van het aandeel in de S&P500.

Tesla komt in aanmerking voor de brede Amerikaanse graadmeter als het een winst tevoorschijn weet te toveren in zijn cijfers over het tweede kwartaal die het op 22 juli publiceert. Dat zou dan het vierde kwartaal op rij met zwarte cijfers zijn, een voorwaarde om in de bij vermogensbeheerders erg populaire Wall Street-barometer te mogen.

Die kans zit er zeker in, want vorige week kon de groep al sterker dan verwachte cijfers presenteren voor de kwartaalleveringen. Als de automaker uit Californië in de S&P500 komt, zullen de vele fondsen die de S&P500 schaduwen automatische aankopen van het aandeel doen. Dat kan een nieuwe koopgolf veroorzaken. Om een idee te geven: alleen al de SPDR S&P500, één van de populairste 'trackers' om in één muisklik de S&P500 te kopen of te verkopen, is goed voor 280 miljard dollar beleggersgeld.

Koersexplosie

