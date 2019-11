Tesla tuimelt na flater met Cybertruck

De beurzen op Wall Street winnen terrein nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei dat de VS en China dichtbij het sluiten van een deal zijn. 'Er is een hele grote kans op een deal', beweerde Trump bij een televisieprogramma van de Amerikaanse nieuwszender Fox News.

De opmerkingen komen nadat de Chinese president Xi Jingping stelde dat hij een deal wilde sluiten, maar tegelijkertijd ook niet bang is om 'terug te vechten'. Verder zei Xi tegen een Amerikaanse handelsdelegatie - die op bezoek was in China - dat hij een 'positieve houding' heeft ten aanzien van de handelsbesprekingen.

Tesla en de metalen bal

Bij het inslaan van de bal riep Musk voor een enigszins verbaasd publiek 'Oh my fucking god'. Volgens de CEO ging het bij eerdere tests telkens goed. 'We gooiden met moersleutels en allerlei andere spullen. We hebben zelfs letterlijk een wasbak gegooid naar het glas en het brak niet. Maar om een of andere rare reden brak het nu wel. Ik heb geen idee waarom, maar we zullen het fixen.'