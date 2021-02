'Tesla-uitdager bereidt miljardenbeursgang voor'

Rivian, een Amerikaanse producent van elektrische SUV's, zou aan een beursintroductie werken. De door Amazon gesteunde Tesla-concurrent kan een waardering van minstens 50 miljard dollar vangen.

Rivian, een start-up die elektrische voertuigen ontwikkelt, werkt onder de radar aan een beursgang. Dat schrijft Bloomberg op basis van anonieme bronnen bij het bedrijf.

Rivian ontwikkelt elektrische bestelwagens en SUVs en geldt als een van de meest vooraanstaande potentiële concurrenten van Tesla . De leveringen van zijn eerste consumentenvoertuig, de pick-up R1T, beginnen in juni. Rivian heeft ook een deal met Amazon om tegen 2030 100.000 elektrische bestelwagens op maat te bouwen. Daarvan hebben er 10.000 een verwachte leverdatum in 2022. Rivian zal drie verschillende modellen van de bestelwagen bouwen, die in staat is om per laadbeurt ongeveer 240 kilometer af te leggen.

27,6 miljard waardering Bij de jongste kapitaalronde in januari werd Rivian gewaardeerd op 27,6 miljard dollar.

Het bedrijf heeft zijn hoofdzetel in Plymouth, in de 'klassieke autostaat' Michigan. Het heeft ook een researchafdeling in Californië en de productie gebeurt in een voormalige fabriek van Mitsubishi in Illinois. Rivian haalde tot nu toe meer dan 8 miljard dollar op in private kapitaalrondes. In de jongste kapitaalronde in januari werd het bedrijf gewaardeerd op 27,6 miljard dollar. Het trok toen ook Claire McDonough, een voormalige topmanager van JPMorgan, aan als financieel directeur. Ford pompte in april 2019 een half miljard dollar in Rivian maar participeerde niet in de jongste kapitaalronde.

Verse groenten

De oprichter, CEO en grootaandeelhouder van Rivian is RJ Scaringe, een 37-jarige MIT-alumnus uit Florida. Scaringe wordt vaak in de weegschaal gelegd met Elon Musk. De topman staat bekend als een pragmaticus maar heeft ook enkele atypische karaktertrekken. Hij is overtuigd veganist en is bezig met de restauratie van een oude boerderij in Illinois om het personeel van zijn fabriek van verse groenten te voorzien.

Volgens Bloomberg kan Rivian met een beursgang een waardering van minstens 50 miljard dollar vangen. Als dat lukt, kan het de grootste nieuwkomer dit jaar worden en de grootste Amerikaanse 'pure-player' in de markt voor elektrische voertuigen na Tesla.

De verpletterende beurscarrière van Tesla doet beleggers dromen van een gouden toekomst voor Rivian. Toen Tesla in 2010 naar de beurs trok, was het 1,7 miljard dollar waard. Nu is de elektrische autoreus meer dan 800 miljard waard.