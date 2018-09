Tesla verliest op één maand 20 miljard beurswaarde

Aandelen- én obligatiebeleggers in Tesla volgen de topmanagers van Tesla naar de exit.

Zelfs de meest fervente fan van CEO Elon Musk - en er zijn er nog altijd veel - kan het stilaan niet meer ontkennen: het is crisis bij Tesla . De pionier in elektrische auto's ziet zijn chef boekhouding na slechts één maand vertrekken , niet geruststellend voor een bedrijf waar beleggers wel vaker vragen stellen rond de boekhouding.

Niet echt bemoedigend voor een bedrijf dat zwaar aan de bak moet om zich om te turnen van niche- tot massaproducent. Musk zelf klaagde in een recent interview over de zware druk waar hij onder staat, maar tegelijk oogst het bedrijf bakken kritiek omdat er nog altijd geen operationeel directeur is om Musk wat dagelijks werk uit handen te nemen.