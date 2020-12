Tesla verteert eerste dag in S&P500 slecht

Wall Street staat in het rood. De koers van Tesla valt terug na een forse rally in de afgelopen weken.

De Amerikaanse beurzen gaan lager. Beleggers maken zich zorgen om de nieuwe variant van het coronavirus die is aangetroffen in het VK. Dat overschaduwt het goede nieuws dat de Amerikaanse politiek het eens is geworden over een stimuluspakket van 900 miljard dollar voor de Amerikaanse economie.

De Dow Jones zakt 1,1 procent.

Tesla

Tesla noteert maandag voor het eerst in de brede Amerikaanse graadmeter S&P500. Maar de maker van elektrische auto's maakt met een verlies van bijna 5 procent geen goede start.

Beursrally: 'Ik heb de Tesla-boot gemist'

De autobouwer krijgt een gewicht van 1,7 procent in de index en is met een beurswaarde van zo'n 600 miljard dollar meteen het op vijf na grootste bedrijf in de beursbarometer.

Het is niet geheel verwonderlijk dat het aandeel onderuit gaat op de eerste beursdag in de index. De afgelopen dagen moesten de beheerders van fondsen en trackers die de graadmeter volgden, het aandeel Tesla kopen. Dat heeft tot een reeks automatische aankopen geleid. De aankopen veroorzaakten de afgelopen weken een forse opwaartse druk. Beleggers wilden profiteren van deze koopgolf, zodat het aandeel ook gretig is aangekocht door het groeiende leger van Robinhoods. Nu de aankopen van trackers en fondsen achter de rug zijn, nemen een aantal beleggers hun winsten.

RealPage

RealPage gaat 30 procent hoger. De softwareleverancier voor de Amerikaanse huizenmarktindustrie wordt overgenomen door het private-equitybedrijf Thoma Bravo. Thoma Bravo betaalt 88,75 dollar per aandeel, een premie van 31 procent op de slotkoers van vrijdag van 67,83 dollar.

De deal laat nog maar eens zien dat de coronacrisis in het voordeel speelt van technologiebedrijven. RealPage verzorgt een technologieplatform dat door eigenaren en managers van vastgoed gebruikt wordt. Huurders kunnen via dat platform om onderhoudswerken vragen en het is zelfs mogelijk om hun huur te betalen via de onlineomgeving.

Maar de deal laat ook zien hoe de coronacrisis tegen alle verwachtingen in de huizenmarkt een boost heeft gegeven. Ondanks de forse daling in de vraag naar kantoorruimte is de vraag naar residentiële woningen flink gestegen, waardoor ook de prijzen het afgelopen jaar stevig de lucht in zijn gegaan in de VS:

Diamondback

De schalieoliespeler Diamondback koopt zijn sectorgenoot QEP voor 2,29 dollar per aandeel. Diamondback betaalt niet in cash maar volledig in aandelen en betaalt bij elkaar 550 miljoen dollar voor het bedrijf.

De aandeelhouders van QEP krijgen voor ieder aandeel dat ze bezitten 0,05 aandelen in Diamondback. Dat gebeurt op basis van de slotkoers van Diamondback van vrijdag (45,84 dollar). Het is overigens opmerkelijk dat de aandeelhouders van QEP maar 2,29 dollar per aandeel krijgen, omdat de slotkoers van vrijdag 2,31 dollar bedraagt. Daarmee waren de aandeelhouders vrijdag dus beter af dan maandag.

Het is wel een deal waarbij de lamme de blinde helpt, maar dat is tegenwoordig normaal in de snel consoliderende en kwakkelende schalieoliesector. Door de lage olieprijs als gevolg van de lage vraag naar het goedje levert het produceren van schalieolie fors minder op.