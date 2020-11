Tesla vlamt na S&P500-ticket

In de voorbeurshandel gaf Tesla al flink gas en bij de start van de beurshandel in New York veert het aandeel 12,7 procent op naar 459,77 dollar. Na maanden speculatie krijgt het bedrijf van Elon Musk een plaatsje in de S&P500, meer bepaald op 21 december. Dat is niet alleen een eer, het is vooral de aanzet naar nog meer interesse van investeerders in een speler die de auto-industrie in een andere, meer duurzame richting heeft gestuwd.