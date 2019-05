Tesla zakt (nog meer) weg op de beurs

Voor het eerst sinds 2016 zakte het aandeel van de wagenfabrikant onder de 200 dollar. Pessimistische analisten hebben het over 'code rood'.

De elektrische wagenbouwer Tesla zakte maandag voor het eerst sinds eind 2016 onder de 200 dollar per aandeel. Het aandeel sloot uiteindelijk met een verlies van 2,7 procent op 205,36 dollar. Dit jaar ging er al 40 procent van de koers. Ondertussen ging Wall Street er gemiddeld met meer dan 13 procent op vooruit ondanks een zwakke maand mei.

Het aandeel is al lange tijd de speelbal van critici en believers. De ene ziet een gebrekkig businessmodel dat tot recent 2 miljard dollar per kwartaal verbrandde, de andere ziet in Elon Musk een messias die de wereld wil veranderen en er ook nog aan zal verdienen.