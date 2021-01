Tesla: zeepbelaandeel of ongekende goudmijn?

Nu de waarschuwingen voor zeepbellen prominenter worden, komt de spectaculaire koersexplosie van Tesla in het vizier. Is de autobouwer ‘dramatisch overgewaardeerd’ of een legitieme techgigant?

‘Een epische zeepbel’ met ‘extreme overwaarderingen’ en ‘hysterisch beleggersgedrag’. Dat is wat we volgens de befaamde beleggingsveteraan Jeremy Grantham beleven in de Amerikaanse aandelenmarkt, met Tesla als exponent. De medeoprichter van GMO bekent een Tesla-wagen te bezitten, maar dat weerhoudt hem er niet van het aandeel weg te zetten als een regelrechte ‘manie’.

Elke zeepbel heeft eigen maatstaven, en Granthams favoriet vandaag is de gigantische beurswaarde per verkochte Tesla-wagen. Met 684 miljard euro beurswaarde voor 500.000 verkochte wagens in 2020 is Tesla goed voor 1,37 miljoen euro per wagen (zie grafiek). Dat is minstens het 65-voudige van wat klassieke autobouwers als Toyota en Volkswagen realiseren.

De fenomenale beursrit van Tesla – dat vorig jaar 743 procent in waarde steeg en met voorsprong het drukst verhandelde aandeel was – resulteert in nog andere opzienbarende statistieken. Zo is zijn beurswaarde groter dan de som van de acht volgende autofabrikanten, en dat terwijl Tesla slechts een fractie van hun auto’s verkoopt. In 2020 was Tesla goed voor minder dan 1 procent van de wereldwijde autoverkoop.

Ook zijn koers-winstverhouding - de verhouding van de aandelenkoers tot de winst per aandeel - bevindt zich op een andere planeet. Tesla scoort bijna 1.400, tegenover een gemiddelde van 18,5 voor de andere acht autofabrikanten. Hoe hoger het getal, hoe ‘duurder’ een aandeel typisch is.

Polarisatie

Tesla is dus allesbehalve een koopje, maar dat betekent niet dat iedereen er een zeepbel in ziet. Bij het veertigtal aandelenanalisten die Tesla opvolgen, zijn de adviezen bijna gelijk verdeeld over ‘kopen’, ‘houden’ en ‘verkopen’. Die polarisatie is tekenend, want voor een doorsnee aandeel zijn er doorgaans veel meer koop- dan verkoopadviezen. Terwijl de gemiddelde autobouwer 12 koopadviezen tegenover slechts 2 verkoopadviezen telt, heeft Tesla er 13 van elk. De scepsis blijft dus groot, al keerden twee immer kritische analisten – van Evercore en RBC – onlangs hun kar nu Tesla’s koers ver boven hun eerdere schatting is uitgestegen.

Hun argumentatie strookt met die van de Tesla-believers, die in het bedrijf veel meer dan alleen een autobouwer zien. Zij geloven dat Tesla niet alleen de markt van elektrische wagens kan domineren, maar ook die van batterijen en van zelfrijdende technologie, met mogelijk zelfs een vloot van zelfrijdende taxi’s.

Volgens Evercore-analist Chris McNally kleeft de markt een waarde van 100 miljard dollar op Tesla’s zelfrijdende initiatieven, 80 miljard dollar op de batterijen en 25 tot 75 miljard dollar op de energieopslagsystemen. Beleggers gokken daarmee ‘op een onzekere toekomst en op Elon zelf’, aldus McNally. Hij verwijst naar Tesla-oprichter Elon Musk, wiens visionaire aura een gedroomde voedingsbodem is voor een aandelensprookje.

Net die personencultus is volgens critici een ingrediënt van een zeepbel, samen met de pijlsnelle koersstijging, de enorme verhandelde volumes en de verhalen van kleine beleggers die makkelijk fortuinen kunnen verdienen. ‘Er is geen twijfel dat Tesla een zeepbel is’, zegt Jay Ritter, professor aan de University of Florida en gespecialiseerd in aandelenwaardering.

Dotcomzeepbel

‘Het is zoals met de dotcomzeepbel 20 jaar geleden. Microsoft en Cisco Systems, die op hun piek in 2000 elk zo’n 500 miljard dollar waard waren, bieden een interessante analogie’, vervolgt Ritter. ‘Microsoft had toen een koers-winstverhouding van 53, Cisco 200. Vandaag is Cisco minder dan de helft waard. Als bouwer van netwerkapparatuur staat het bloot aan stevige concurrentie, wat de winstmarges drukt.’

Er is geen twijfel dat Tesla een zeepbel is. Jay Ritter Professor University of Florida

‘Hetzelfde geldt voor de elektrische wagens van Tesla: het is moeilijk te geloven dat die ooit een gigantisch marktaandeel en enorme winstmarges bereiken. Ook in batterijen en zelfrijdende technologie heb je concurrentie. Microsoft daarentegen profiteerde van netwerkeffecten, waarbij uit gebruiksgemak uiteindelijk iedereen hetzelfde softwareprogramma bezigt. Dat beschermt de winstmarges’, aldus Ritter.

Ook JPMorgan-analist Ryan Brinkman gelooft niet dat Tesla de groeiverwachtingen die in de torenhoge koers verrekend zitten, kan waarmaken. De vereiste omzetten en winstmarges lijken gewoon niet haalbaar. Volgens sommige berekeningen zou Tesla zelfs meer omzet moeten realiseren dan de volledige autosector in 2019 boekte. Volgens Brinkman is sprake van ‘speculatieve koorts’ en een ‘dramatische overwaardering’ van het aandeel.