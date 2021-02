Texaanse winterpiek stuwt energiewaarden

Wall Street gaat licht hoger. Energieaandelen winnen dankzij de forse kou in Texas. Cruise-aandelen stijgen stevig.

Op de eerste beursdag van de week - maandag was de beurs gesloten wegens President's Day - zijn de beleggers goedgemutst. Ze mikken erop dat de wereldeconomie fors zal herstellen van de pandemie in 2021, nu de vaccinatie in een groot deel van de westerse wereld op kruissnelheid komt en in Washington president Joe Biden een fors stimuluspakket in de steigers heeft gezet.

De Dow Jones wint 0,1 procent rond 17.00 uur.

Energie-aandelen

Het nieuws over de zelden geziene winterprik in de Amerikaanse deelstaat Texas - en de daarbij behorende explosie van de lokale gasprijzen - zet de Amerikaanse energieaandelen hoger. Marathon Oil wint 5,3 procent, Occidental Petroleum veert 3,4 procent op en Devon Energy klimt 3,8 procent.

Ook de prijs van een Amerikaans vat WTI-olie stijgt met 1 procent.

Cruise-aandelen

Een opvallende beweging zonder dat er enig nieuws aan ten grondslag lijkt te liggen: de cruise-aandelen gaan fors hoger. Carnival wint 5,3 procent, Royal Carribean veert 5,4 procent op en Norwegian Cruise Line Holdings schiet 4 procent hoger. Mogelijk is het op stoom komen van de vaccinaties in de VS een reden voor de stijging. Hoe sneller een belangrijk deel van de bevolking is gevaccineerd, hoe sneller de cruisereizen weer kunnen hervatten.

Beleggers in cruiseaandelen staan nog steeds op een fors verlies als ze een jaar geleden bijvoorbeeld het aandeel Carnival hadden gekocht. Na 12 maanden is het aandeel gehalveerd.

CVS Health

De Amerikaanse apotheekuitbater CVS Health zakt met 3,9 procent ondanks de beter dan verwachte cijfers voor het vierde kwartaal. De omzet ging met 4 procent hoger tot 69,55 miljard dollar, terwijl analisten uitgingen van een omzet van 68,75 miljard. De winst per aandeel zakte met 25 procent tot 1,30 dollar, maar kwam eveneens boven de analistenverwachting van 1,24 dollar uit. De goede cijfers waren te danken aan sterke verkoopcijfers aan particulieren die bij de apotheken winkelden en meer recepten voorgeschreven kregen.

Het bedrijf biedt daarnaast testen aan in zijn apotheken. De groep zegt dat het in de VS zo'n 15 miljoen tests heeft uitgevoerd. Daarnaast zou CVS ook al meer dan 3 miljoen coronavaccins hebben toegediend. De onderneming sloot met de overheid een deal om vaccins toe te dienen bij medewerkers en bewoners van verzorgingstehuizen. Vorige week stuurde de Amerikaanse overheid burgers rechtstreeks naar de apotheken van CVS.

'De coronapandemie leidde tot unieke uitdagingen voor ons en voor de hele gezondheidsindustrie. We hebben al onze middelen gebruikt om een leidende rol te spelen in het testen en in de uitrol van de coronavaccins', zegt CEO Karen Lynch. 'De beter dan verwachte resultaten laten zien dat onze strategie en ons brede aanbod van producten en diensten werken.'