Texaf boekt stabiele resultaten en verhoogt dividend

De holding Texaf, die in Congo vooral actief is in residentieel vastgoed, hield in het coronajaar 2020 goed stand.

Geen forse daling van de omzet en de winst bij Texaf zoals bij veel Europese bedrijven, maar stabiele cijfers. Financieel was de impact van de coronacrisis op Texaf vorig jaar minimaal. De pandemie hield dan ook veel minder huis in Congo dan in Europa. De huurinkomsten en het recurrente bedrijfsresultaat bleven in 2020 stabiel op respectievelijk 19,3 en 9,1 miljoen euro.

Texaf verhuurt in de buitenwijken van Kinshasa residentieel vastgoed aan expats en begoede Congolezen. De algemene onzekerheid ten gevolge van de coronacrisis en de sluiting van de Congolese grenzen verhinderden dat nieuwe huurders zich vanaf september in Kinshasa vestigden. Dat resulteerde in een hoger dan normale huurleegstand.

De steengroeve Carrigrès realiseerde ondanks de maandenlange onderbreking van bepaalde werven en productieproblemen een 4 procent hogere omzet. Het nettoverlies verdubbelde echter tot 0,6 miljoen euro. Texaf voert een nieuwe waardevermindering van 1,3 miljoen euro door op Carrigrès, zodat de steengroeve nu nog voor 4,5 miljoen euro in de boeken staat.

De nettowinst van Texaf halveert ruimschoots tot 4,6 miljoen euro. In 2019 was de winst aangedikt door een meerwaarde van 5,2 miljoen euro en een vermindering van uitgestelde belastingen van 1,18 miljoen euro.

Texaf verhoogt het dividend met 11 procent tot 0,90 euro netto. Aandeelhouders krijgen opnieuw de keuze tussen een uitkering in cash of in nieuwe aandelen.

Structurele gevolgen

In zijn persbericht zegt Texaf verschillende investeringsprojecten te onderzoeken, waaronder een woonproject met 90 appartementen. Communicatie daarover volgt wanneer er beslissingen genomen zijn.