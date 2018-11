Texaf ziet huurinkomsten aandikken

Steengroeve

Texaf herhaalt de prognose om in het tweede halfjaar eenzelfde bedrijfswinst neer te zetten als in het eerste. Toen boekte de holding een brutobedrijfswinst van 3,95 miljoen euro. ‘We zien geen nieuwe buitenlandse bedrijven meer vertrekken’, zegt voorzitter Philippe Croonenberghs. ‘De onzekerheid in Kinshasa is wel wat toegenomen, maar alles blijft redelijk rustig.’

Onteigening

Texaf heeft nog 3,7 miljoen dollar tegoed van de overheid voor de onteigening van 10.637 vierkante meter grond eerder dit jaar. Congo beloofde 5,4 miljoen dollar, en betaalde in twee schijven al 1,7 miljoen. Dat de zwaar in financiële ademnood zittende staat met centen over de brug kwam, was in het eerste halfjaar een positieve verrassing. Croonenberghs heeft er vertrouwen in de rest van de som nog te kunnen innen. Texaf boekt op de onteigening een aanzienlijke meerwaarde. Omgerekend naar euro’s, krijgt Texaf 447 euro per vierkante meter, een prijs die je zelfs in het sjieke Sint-Martens-Latem niet betaalt. In België kost een vierkante meter bouwgrond gemiddeld net geen 200 euro.