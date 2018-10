Texas Instruments wakkert chipvrees aan

Maar de resultaten van Texas Intsruments bracht de zorgen omtrent de chipindustrie aan de aandacht. Het bedrijf, bekend van de rekenmachines, stelde teleur in het derde kwartaal. Het zag de vraag in vele van haar markten vertragen.

Volgens CFO Rafael Lizardi is het evenwel niet zeker of de groeivertraging aan de handelsoorlog te wijten is. 'De vraag vertraagt in de meeste van onze markten,' zei hij. 'We proberen nu uit te zoeken of dat te wijten is aan het einde van de chipcyclus of dat er macro-economische oorzaken zijn.'