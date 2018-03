The postman never rings twice

Bpost zorgde deze week voor de koersval van een Bel20'er sinds het postbedrijf naar de beurs trok midden 2013.

Ring! Als u dit thuis hoort en u verwacht een pakje dat u op de een of andere webshop gekocht hebt, laat dan alles vliegensvlug vallen en rep u naar uw voordeur. Anders is de kans groot dat u op uw stoep niemand meer ziet, maar een briefje in de bus vindt dat u uw pakje later in uw postkantoor mag ophalen. Tenminste als de verzending verzorgd is door Bpost (-25,2%, 20,76 euro). Het Belgische postbedrijf kreeg deze week een lading kritiek te slikken omdat zijn pakjesbezorgers te snel na het aanbellen vertrekken, of zelfs de bel niet meer aanraken.

Volgens de ombudsdienst van de postsector regent het daar klachten over. Meerdere collega’s beamen het probleem. Terwijl wij dachten dat hoffelijke postbodes steeds twee keer aanbellen als ze iets willen bezorgen. Een evidentie, zoals de iconische film ‘The Postman Always Rings Twice’ met Jack Nicholson en Jessica Lange uit 1981 suggereert. Bij andere pakjesdiensten zou het probleem veel minder voorkomen. Bij PostNL, bijvoorbeeld, worden de bezorgers deels betaald per effectief afgeleverd pakje, wat hen ertoe aanzet meer hun best te doen.

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

De bellenheisa was zelfs niet het grootste probleem voor CEO Koen Van Gerven, die wellicht een van de naarste weken uit zijn carrière beleefde. De opperpostman moest teleurstellende resultaten opbiechten over het vierde kwartaal, en koppelde daar meteen een stevige winstwaarschuwing aan voor dit jaar. Aan de pakjes ligt het niet. De postbodes vervoerden vorig kwartaal 30,8 procent meer kartonnen dozen, al verdient het bedrijf daar iets minder aan dan vroeger, want de omzet steeg slechts 22 procent. Ook hier is er prijsdruk door de vele ondernemingen die met hun minibusjes de wegen afschuimen om al die internetbestellingen op hun bestemming te krijgen.

Met het brievenverkeer is het erger gesteld. Wellicht is dat ook bij u het geval, maar mijn leveranciers van elektriciteit, internet en zelfs de gemeentelijke diensten sturen hun facturen per mail. ‘E-substitutie’ heet dat. Voor dit jaar voorziet Bpost dat we met zijn allen 7 procent minder brieven sturen, de grootste terugval ooit. De crash is zo groot dat het groeiende pakjesvervoer dat niet compenseert.

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

Maar het grootste probleem van Bpost ligt sinds kort in de Verenigde Staten, meer bepaald in de plaats met de idyllische naam King of Prussia. In dat stadje in Pennsylvania (de naam komt van een herberg genoemd naar Frederik de Grote van Pruisen om de Duitse soldaten te plezieren die meevochten met de Amerikaanse revolutionairen tegen de Britten) ligt het hoofdkwartier van Radial. Bpost legde in oktober vorig jaar 700 miljoen euro neer om deze e-commercespeler in te lijven. Radial specialiseert zich in de hele keten van onlineverkoop. Vanaf het moment dat de klant de knop ‘kopen’ indrukt, schiet de hele logistiek in gang: Radial verzorgt niet alleen de verpakking en de verzending, maar ook het voorraadbeheer, het ordermanagement, het betalingsverkeer en de analyse van klantgegevens en het koopgedrag.

Een boeiend bedrijf dus, in een sector in volle groei, met een marktaandeel van 3 à 4 procent in de VS. Van Gerven betaalde er dan ook een stevige prijs voor: 11,7 keer de brutobedrijfswinst. Bij de overname in oktober vroegen we ons in deze rubriek al af of Van Gerven niet absoluut een scalp aan zijn gesp wou rijgen, nadat hij een blauwtje had gelopen bij PostNL. Een familiebedrijf zou met zulke megadeals veel voorzichtiger zijn. Een bedrijf over de oceaan managen is immers niet zo eenvoudig, en op het eerste gezicht zijn er weinig synergieën. Bovendien is de belangrijkste concurrent de reus Amazon. In 2016 sloot Radial al een centrum in Kentucky en ontsloeg het 338 werknemers, nadat Amazon had aangekondigd in de buurt zelf een megaverdeelcentrum te openen.

Lijken uit de kast

Intussen vallen de lijken bij Radial uit de kast. De kosten voor het medische plan van de 6.700 werknemers vallen hoger uit dan verwacht, het bedrijf verliest klanten en de prijzen staan onder druk. Dit jaar zal Radial amper 17 miljoen tot de winst van Bpost bijdragen, de helft minder dan verwacht. Van Gerven kon tijdens de conferencecall ook niet langer beloven dat de Amerikaanse aanwinst in 2020 tot de winstgroei zal bijdragen. Misschien had Bpost zijn huiswerk beter moeten doen.

Al is er niet veel om op terug te vallen, omdat Radial nog geen lang trackrecord heeft. Het ontstond pas in 2016, door het samenvoegen van de logistieke speler Innotrac en wat bedrijfsdiensten van de veilingsite eBay, en dat overgoten met het durfkapitaalsausje van de investeringsgroep Sterling Partners. Zulke financiële spelers zijn er meesters in hun bedrijven mooi te verpakken en op te peppen, om ze zo duur mogelijk te verkopen.

Dat Radial al meerdere CEO’s versleet, is trouwens geen goed teken. Bpost had nog beloofd het bestaande management te behouden, maar zowel de voorzitter als de CEO is aan de kant geschoven. Oude Bpost-getrouwe Pierre Winand, die ook ervaring heeft als de financiële man van InBev Europe, moet er de zaken rechttrekken. Hopelijk slaagt hij daarin, want Bpost is via het staatsbelang van 51 procent in se van ons allemaal.

Dat het bedrijf deze week 1,4 miljard euro beurswaarde in rook zag opgaan, doet iedereen pijn. De koersval met 22 procent na de cijfers was de grootste dagcrash van een Bel20-bedrijf sinds Bpost in juni 2015 naar de beurs ging. Op een hoger dividend moeten de aandeelhouders dit jaar niet rekenen, meldde Bpost. De brutobedrijfswinst zal 0 à 6 procent zakken.

De Tack-signatuur

Over naar het voorzichtig gerunde imperium van de ondernemer Luc Tack. Tessenderlo (-9,8%, 33,70 euro) legde magere jaarcijfers voor. De chemiegroep heeft het moeilijk om de duurdere grondstoffen door te rekenen. Want ondanks een omzetstijging met 4 procent daalde de brutobedrijfswinst met 6,3 procent. In het vierde kwartaal dook die zelfs een kwart lager. Analisten verwijzen ook naar de scherpere concurrentie. Vooral het miljardenconglomeraat van de Amerikaanse Koch-broers lijkt in de VS volop te investeren om marktaandeel af te snoepen.

Als je de cijfers wat naderbij bekijkt, dragen die duidelijk de Tack-signatuur. In de eerste plaats bewijzen ze zijn aversie tegen schulden. Die daalden van 137 naar 59 miljoen euro. De balans is met een hefboom van 0,3 kerngezond, een heel verschil met 2013, toen Tack de macht greep bij Tessenderlo door via het cashoverschot bij Picanol (+1,1%, 93,40 euro) het belang van de Franse staat over te nemen. Bij de Ieperse weefgetouwenbouwer deed hij eerder hetzelfde met de schuldenberg. De nettowinst van Picanol leed wat onder de magerder bijdrage van het belang van 37 procent in Tessenderlo, maar de cijfers en bestellingen waren behoorlijk.

Ten tweede drukt Tack op allerlei manieren de winst door zo veel kosten te boeken. De forse daling van de brutobedrijfswinst bij Tessenderlo is immers ook te wijten aan een pak eenmalige elementen, die niet gespecificeerd worden. Tack boekt nu veel investeringen in de fabrieken als kosten, terwijl die vroeger over een lange periode afgeschreven werden. Hij hield ook grote kuis in de voorraden.