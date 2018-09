Thrombogenics heeft nog 100 miljoen op de bank

Het legt daarbij de focus op diabetische oogproblemen en aandoeningen aan de achterkant van het oog. Thrombogenics heeft vier ijzers in het vuur, waarvan het verst gevorderde nu in een fase 2-studie wordt geëvalueerd.

Het bedrijf veranderde eerder deze maand officieel van naam en gaat nu als Oxurion door het leven. De naam verwijst naar Oxygen, zuurstof, en Orion, een jager uit de Griekse mythologie die blind werd maar zijn zicht terugkreeg. Gebrek aan zuurstof in de cellen is een van de eerste stappen van diabetes, een ziekte waarin Oxurion het verschil wil maken.

De omzet kwam in het eerste halfjaar uit op 3,8 miljoen euro, met dank aan het oogmedicijn Jetrea dat in de VS op de markt is. Jetrea kon nooit potten breken, maar Thrombogenics blijft het medicijn - ondanks de zeer lage verkopen - leveren.