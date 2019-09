Thuisfitnesser Peloton haalt 1,2 miljard dollar bij beursgang

Peloton werd in 2012 opgericht. Het omschrijft zichzelf als het 'grootste interactieve fitnessplatform in de wereld'. De groep startte via de verkoop van een fiets waarop een scherm is gevestigd. Op dat scherm worden workout programma's getoond. Sinds vorig jaar biedt Peloton ook een loopband aan.

Zoals veel startups is Peloton verlieslatend. In de 12 maanden tot eind juni, verloor Peloton 196 miljoen dollar op een omzet van 915 miljoen dollar, leert het prospectus. Peloton is vooral in de VS aanwezig. Een van de vragen is hoe succesvol Peloton zijn model kan uitrollen in het buitenland. Canada, het VK en Duitsland staan op het verlanglijstje van Peloton. Mogelijk wordt Peloton ooit een concurrent van het Nederlandse Basic-Fit .