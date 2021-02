Tik voor techaandelen

Op de Amerikaanse beurzen gaan de techaandelen lager door de klimmende rente. Boeing levert in doordat vliegtuigmaatschappijen het 777-toestel aan de grond houden.

Wall Street staat grotendeels in het rood. De daling komt nadat de brede graadmeter S&P500 en de technologieindex Nasdaq een winstreeks van twee weken hebben doorbroken door een verlies vorige week van respectievelijk 0,7 en 1,6 procent. Beleggers zijn bezorgd over de snel stijgende Amerikaanse rente. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vorige week met 14 basispunten tot 1,34 procent. Ook maandag gaat de rente week 3 basispunten hoger tot 1,37 procent.

Een oplopende rente zorgt ervoor dat de huidige waarde van toekomstige winsten onder druk komt te staan. De klimmende rente heeft dus vooral een negatieve impact op groeiwaarden, vaak techbedrijven. 'Investeerders zullen de rente goed in het oog blijven houden', zegt ook hoofdstrateeg Matt Maley van Miller Tabak. 'De rentes zijn uitermate laag in historisch perspectief, maar ze hoeven niet heel veel te stijgen om een impact te hebben op de beurzen.'

Beleggers zullen de speech Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), dinsdag goed in de gaten houden. Het is daarbij letten op wat Powell zegt over de stand van de economie, de vooruitzichten en de rente. Iedere hint op een snellere verhoging van de rente kan een negatieve impact hebben op de beurzen.